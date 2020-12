Divize

Z pohledu zástupců Jindřichohradecka by nejprve měli do bojů o mistrovské body zasáhnout divizní fotbalisté FK Jindřichův Hradec 1910. Podle rozhodnutí STK Řídící komise pro Čechy by tato republiková soutěž měla vypuknout 30. a 31. ledna, ale tým od Vajgaru zřejmě začne už o týden dřív.

„Na úvod nás čekají dvě jihočeská derby. Nejprve budeme muset absolvovat v náhradním termínu odložený zápas na Složišti proti béčku Dynama a na konci ledna doma přivítáme ambiciózního nováčka z Lomu,“ zmiňuje předseda hradeckého klubu Václav Císař s tím, že do doby, než se budou moci fotbalisté přesunout na přírodní trávu na stadionu u Vajgar, některé domácí zápasy odehrají s největší pravděpodobností na umělce ve Staré Hlíně. Na jaře by tak měli absolvovat neobvyklou porci 23 zápasů.

Krajské soutěže

Termínovou listinu už schválil i Krajský fotbalový svaz Jihočeského kraje. Vyplývá z ní, že krajský přebor bude zahájený v neděli 7. února čtyřmi dohrávkami včetně souboje Třeboně na strakonické půdě. Kompletní deváté kolo je pak na programu o týden později, 13. a 14. února, kdy lázeňský tým hostí Týn nad Vltavou. Závěrečné třicáté kolo je naplánované až na poslední červnový víkend.

Krajské I. A a I. B třídy mužů by měly odstartovat dohrávkami 20. a 21. února a o týden později by na ně mělo navázat celé deváté kolo. Končit se bude rovněž až těsně před prázdninami. V I. A třídě Jindřichohradecko reprezentují Dačice a Nová Včelnice, v I. B třídě sk. D je deset zýstupců regionu (Třebětice, Studená, Nová Bystřice, České Velenice, Suchdol nad Lužnicí, Kardašova Řečice, Jiskra Třeboň B, Buk, Lomnice nad Lužnicí, Horní Žďár).

„Myslel jsem, že to bude trochu jinak, že se začne později a sezona se prodlouží do července, ale můžeme být rádi, že se vůbec začne hrát. Tedy aspoň doufám,“ konstatoval Vojtěch Novák, hrající asistent trenéra Sokola Třebětice, které vede tabulku I. B třídy skupiny D.

Okresní soutěže

Zatímco krajská termínová listina je už schválená, jindřichohradecký Okresní fotbalový svaz ji zatím předložil pouze v návrhu. Prolog okresního přeboru mužů by měla obstarat dohrávka 8. kola Stará Hlína – Číměř/Nová Bystřice B, o víkendu 6. a 7. března čeká fotbalisty deváté kolo. Poslední 26. kolo je na programu 25. a 26. června.

Vzhledem k nízkému počtu devíti účastníků tak nejméně komplikací s termíny na jaře čeká obě skupiny okresní soutěže mužů. Odstartovat by se mělo o Velikonocích, tedy 3. a 4. dubna, a končit se bude 20. června.

Termíny zahájení soutěží

Divize mužů sk. A (16 týmů): 30. a 31. ledna

Krajský přebor mužů (16): 13. a 14. února

I.A třída mužů (14): 20. a 21. února

I.B třída mužů (14): 20. a 21. února

Okresní přebor mužů (14): 6. a 7. března

Okresní soutěž mužů sk. A + B (9+9): 3. a 4. dubna