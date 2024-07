Fotbalová škola Petra Čecha je týdenní fotbalový kemp, během kterého si děti vyzkouší, jaké to je být fotbalovým profesionálním hráčem. Fotbalový kemp české brankářské legendy Petra Čecha se koná pravidelně již od roku 2006 a teď o víkendu skončí 19. ročník.

Zázemí fotbalová škola letos našla v jihočeském Písku, kde nalezla perfektní podmínky. Celkem se kempu účastnilo 110 dětí ve věku od 7 do 15 let, mezi nimiž jsou chlapci i děvčata z České republiky, ale také ze zahraničí (Velká Británie, Španělsko, Hong Kong…). Program na fotbalové škole zajišťoval třicetičlenný organizační tým.

Petr Čech si s dětmi zatrénoval, po svižném pohybu přímo na hřišti vyprávěl: "Jede už devatenáctý ročník fotbalové školy. Já se vždycky vlastně těším, když sem můžu přijet, protože člověk vidí radost dětí, že si můžou zahrát. A nejenom vlastně dneska nejenom fotbal, ale měli i tady vložku volejbalovou, což jsme strašně rádi, že Maky dorazila," pohodil Čech hlavou směrem k Markétě Nausch Slukové, která se na písku v Písku věnovala fotbalistům. "Pro mě je důležité vidět tu radost dětí, že si to tady užívají a že je to baví."

Petr Čech si v Písku zatrénoval s dětmi | Video: Deník/ Kamil Jáša

Petr Čech se dvě hodiny proběhl přímo na hřišti. "Včera, když jsem zakončil den, měl jsem nějakých 40 tisíc kroků, protože vlastně ty tréninky byly dva a navíc ještě s besedou a ostatním programem, takže tam to jsem toho nachodil hodně. Je pravda, a ono se to nezdá, ale vlastně především s těmi staršími, Tak člověk když se zapojí do her, musí se hýbat a musí i běhat. Takže docela mě ráno nohy bolely."Počet dětí v letní škole je pro Petra Čecha ideální. "Rozdělili jsme je na čtyři skupiny, abychom se tady vystřídali nebo aby se všichni trenéři i vystřídali, abychom se vešli na to hřiště. Máme tu skvělé zázemí, chceme využít hlavně trávu, protože ta je pro děti nejlepší. Myslím, že jsme tu kapacitně asi na maximu. Aby to mělo opravdu kvalitu a vlastně i díky trenérům to zvládáme výborně. Je tu pár zahraničních dětí, stejně jako každý rok. Většinou to je namíchané tak, že jeden z rodičů je Čech a vlastně žije třeba v zahraničí."

Bývalý legendární brankář české reprezentace by se možná nebránil v budoucnu přímo trenérskému postu. "Osobně mě to baví. Je možná cesta, že bych v budoucnu trénoval. Naplňuje mě to. Ale jedna věc je samozřejmě strávit pár dní takhle na kempu, druhá věc je dennodenní práce na nějaké úrovni, kde vlastně samozřejmě to zabírá úplně jiný objem času a jinou přípravu. Takže to vlastně dvě rozdílné věci. Ale musím říct, že ta práce na tom hřišti mě baví."

Petr Čech detailně sleduje právě probíhající ME. Vnímá i vlnu kritiky, která se hrne ze všech stran na Anglii… "Abych se přiznal, tak mě překvapilo, že tým, který má tolik kvality a kreativních hráčů, že se mu prostě to nedaří přenést na hřiště. Jejich zápasy zatím samozřejmě nebyly ideální. Ale na druhou stranu si myslím, že v tom turnaji je lepší hrát špatně a zlepšovat se a postupovat, než než hrát výborně a prohrát první zápas v play off. Záleží na tom, jak daleko dojdou. Jestliže dojdou do finále nebo ten turnaj vyhrají, tak bude úplně jedno, jestli první tři zápasy ve skupině A a osmifinále odehráli špatně a měli namále. To už se nikdo na to nebude ptát." Podle Čecha je v turnaji důležité zvládat klíčové okamžiky. "Turnaje jsou právě v tomhle specifické. Není důležité, jak člověk proleze do osmifinále, čtvrtfinále, semifinále. Prostě tým potřebuje najít způsob, jak zápasy vyhrát. I přesto, že nehraje ideálně a moc se mu nedaří, tak prostě postupují. Uvidíme, jak si poradí se Švýcarskem."

K českým fotbalistům Čech moc shovívavosti neměl. Co jim chybělo k úspěchu? Podle brankáře dost věcí. "Chyběla nám individuální kvalita, hlavně ve finální fázi. Prostě jsme si třeba s Gruzií vytvořili spoustu šancí, ale to zakončení bylo řešené špatně."