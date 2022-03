V divizi čeká jindřichohradecké fotbalisty v neděli v 18. kole velmi důležitý souboj s posledním Hořovicemi. Tým od Vajgaru by rád co nejrychleji nastřádal potřebný počet bodů, aby se v závěru sezony nemusel strachovat o setrvání v soutěži, a Středočeši se k tomu jeví jako vhodný protivník. Podcenit jej by se však nemuselo vyplatit, zvlášť když Hradec minulém kole v Sedlčanech zbytečně ztratil dobře rozehrané utkání.

V krajském přeboru jede Třeboň ven a už v sobotu dopoledne nastoupí na Soukeníku proti béčku Táborska. Lázeňský celek měl vzhledem k odstoupení Sezimova Ústí uplynulý víkend volno a jakýkoliv bodový zisk by byl proti velmi kvalitnímu soupeři, jenž může využít i některé pendly z druholigového áčka, vítanou vzpruhou.

Jarní premiéra čeká na fotbalisty v krajských I. třídách. V té vyšší bude pozornost upřena do Dačic, kde domácí Centropen přivítá Novou Včelnici. Souboj týmů z Jindřichohradecka však bude mít pro oba záchranářskou příchuť, neboť podzim se jim vůbec nepovedl. Mužstvo od Dyje totiž přezimovalo až na jedenácté pozici a včelnický soubor tabulku dokonce uzavírá.

V I.B třídě sk. D, kde má Jindřichohradecko hned deset týmů, bude zajímavé sledovat, zda dokáží Třebětice navázat na podzimní spanilou jízdu, během níž ani jednou neprohrály a body ztratily pouze za remízy v Lomnici a se Studenou, která drží druhou příčku s osmibodovým mankem na lídra. Následuje velmi vyrovnané startovní pole, kde třetí Buk a desátý Horní Žďár dělí pouhých šest bodů. Boj o udržení čeká Lomnici a především České Velenice, jež překvapivě zůstaly po celý podzim přikované na dně tabulky.

Druhou polovinu sezony odstartuje na Jindřichohradecku také okresní přebor. Tam je v horních patrech tabulky pořádná tlačenice a čáku na případný postup si může klidně dělat osm klubů od vedoucích Slavonic až po osmé Novosedly. Na opačném pólu je trojice Lásenice, béčko Včelnice a Popelín a je otázkou, zda se někomu z nich povede uniknout z hrozby sestupu.

Divize

Jindřichův Hradec – Hořovice (ne 15)

I.A třída

Dačice – Nová Včelnice (so 15)

I.B třída

Kardašova Řečice – Třeboň B (so 10.15), Horní Žďár – Buk (so 10.30), Lomnice – Studená (so 15), Třebětice – Nová Bystřice (ne 15), Suchdol – Dolní Bukovsko (ne 15)

Okresní přebor

Popelín – Kunžak (so 11.30), Slavonice – Suchdol B (so 11.30), Peč/Český Rudolec – Staré Hobzí (so 14), Novosedly – Chlum (so 15), Číměř/Nová Bystřice B – Nová Včelnice B (so 15), Stará Hlína – Strmilov (so 15), Lásenice – Stráž (so 15).