Aktuální epidemická situace v souvislosti s pandemií koronaviru znemožňuje svolání volební valné hromady, neboť Česko se nachází v nejvyšším pátém stupni protiepidemického systému PES, který omezuje samotný volný pohyb osob.

Poslední vládní usnesení platí do 10. ledna, ale i kdyby po tomto datu PES klesl na stupeň 4, vzhledem ke stanoveným opatřením nebude možné ani v tomto nižším stupni ve většině okresů zasedání svolat. A to se týká i OFS v jindřichohradeckém regionu, kde se na valné hromadě předpokládá účast více než čtyř desítek delegátů a dalších účastníků.

„Zasedání v původním termínu je na základě těchto skutečností prakticky vyloučeno. Výkonný výbor okresního fotbalového svazu proto rozhodl volební valnou hromadu odložit. Nový termín byl stanovený na středu 10. února,“ informoval sekretář OFS J. Hradec Jindřich Švec.

Zároveň se tak prodlužuje i lhůta, do kdy mohou kluby písemně navrhovat kandidáty na předsedu, členy výkonného výboru i revizní komise. Návrhy je nutné doručit do kanceláře OFS do středy 3. února do 12 hodin.

Pokud se však do té doby situace v zemi výrazně nezmění k lepšímu, nemusí být nově stanovený únorový termín valné hromady OFS ještě konečný. Následovat musí valné hromady krajských fotbalových svazů a pak celé Fotbalové asociace ČR. Po zatčení bývalého místopředsedy FAČR Romana Berbra loni v říjnu by si fotbalová veřejnost přála změny ve vedení fotbalového hnutí a hlavně demokratické volby.