Jižní Čechy - V okresním derby v I. A třídě se radovali fotbalisté Novosedel, kteří na domácí půdě nejtěsnějším rozdílem zdolali tým Dačic.

Ilustrační foto. | Foto: František Panec

Další nepříjemnou ztrátu utrpěl Chlum, který na vlastním hřišti podlehl Branicím, a na týmy před sebou už ztrácí šest bodů.

NOVOSEDLY – DAČICE 1:0 (0:0)

Josef Češka, trenér SK Novosedly (5. – 6. místo): „Ve vyrovnaném derby byl k vidění fotbal solidní úrovně, i když je pravda, že se oba celky zaměřily na kvalitní defenzivu, takže příležitostí ke vstřelení branek nebylo zejména v úvodním dějství tolik. Hra se více otevřela až po vedoucím gólu Fryše v 55. minutě. Soupeř se začal tlačit dopředu, což nám nabídlo možnost k podnikání nebezpečných brejků, ovšem Čurda, Lang ani střídající Havlík samostatné nájezdy neproměnili, přičemž posledně jmenovaný trefil tyč. Konečně jsme byli téměř kompletní, což se na našem výkonu proti rozjetému soupeři bezesporu také projevilo. Na druhou stranu je třeba sportovně uznat i kvality Dačic.“

Petr Musil, vedoucí mužstva Centropenu Dačice (3.): „Už před utkáním jsme byli smířeni s tím, že si kombinačního fotbalu příliš neužijeme, což potvrdila první půle, v níž se většina dění odehrála uprostřed hřiště. Po změně stran Novosedly přidaly na agresivitě a přestože trenér Krejča naše hráče o přestávce nabádal, aby se i přes zhuštěnou defenzivu soupeře snažili více prosadit, byli to domácí, kteří se šťastným gólem ujali vedení. Ještě před tím jsme měli dvě šance, ovšem zůstaly nevyužity. Nedá se nic dělat, je třeba na porážku rychle zapomenout a musíme jít dál.“

CHLUM – BRANICE 1:2 (1:1)

Karel Flaška, předseda Jiskry Chlum (14.): „Zápas se mi skutečně velmi těžko hodnotí. Kluci moc chtěli uspět, bojovali, herně vůbec nepropadli, ale s naší koncovkou je to už obehraná písnička. Prostě nedokážeme dát gól. Navíc jsme už po čtyřiceti vteřinách prohrávali a přestože se od té doby hrálo pouze na soupeřovu branku, vyrovnat se nám povedlo až ve 35. minutě, kdy ze skrumáže skóroval Matouš. Rozhodující moment v podobě vítězné trefy Branic nastal v 55. minutě a předcházela mu naše hrubá chyba ve vápně. Hráčům kromě produktivity skutečně nebylo co vytknout, o to víc nás další ztráta mrzí. Teď nás čeká souboj ve Čtyřech Dvorech, které na tom také nejsou příliš růžově, tak uvidíme.“

JAK NASTOUPILI:

SK NOVOSEDLY

Škoda – Bárta, Viščur, Samek, Podojil – Michal (82. Flaška), Šulc, Gulaš, Fryš (89. Mládek) – Lang (75. Havlík), Čurda.

CENTROPEN DAČICE

T. Ferdan – Černý, Lojka (81. Nosek), Pavel Novák, Kiessling – Brandl, F. Distel, jelínek (64. Popjak), Petr Novák – Mikšíček, M. Ferdan.

JISKRA CHLUM

Valeš – Řepa, Pilař (75. Buřič), Smetana, Váňa – J. Flaška (60. Divoký), Novák, Šuba, Míka – Matouš (72. R. Flaška), Hájek.