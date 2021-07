V areálu Sokola Halámky bude v sobotu živo už od rána, neboť od 9 hodin tam bude k poslechu vyhrávat nejstarší jihočeská dechovka Babouci. Hodinu před polednem dojde na atraktivní fotbalové utkání staré gardy Halámek, která si pozvala pražskou Amforu. Její tým tvoří populární herci, zpěváci, moderátoři či bývalí i současní sportovci. Na trávníku by se měli objevit například Antonín Panenka, Roman Skamene, Petr Salava a další osobnosti společenského a sportovního dění.

„Zahajovací výkop provede herečka a moderátorka Tereza Kostková,“ hlásil organizační pracovník Sokola Halámky Michal Slavík. Doplnil, že domácí tým budou v tomto duelu tvořit převážně hráči, kteří zažili éru jihočeského přeboru a dalších krajských soutěží.

Odpoledne se od 15 hodin v dalším utkání proti sobě postaví bývalí a současní fotbalisté, kteří se věkem nevešli do „nominace“ na střetnutí s Amforou.

Program oslav 75 let

fotbalu v Halámkách

sobota 26. června

9.00 koncert dechovky Babouci

11.00 Stará garda Halámek – AMFORA Praha

15.00 utkání současných a bývalých hráčů Halámek

18.00 skupina Lady & Gentlemen

Organizátoři pro diváky připravili i celou řadu doprovodných akcí, jako je ukázka zásahu hasičů, vystoupení žáků z třeboňské Základní umělecké školy nebo tanečního souboru Trnky brnky z Rapšachu. Pro děti bude k dispozici skákací hrad a různé hry si pro ně připravili i hráči Amfory.

„Ke zhlédnutí bude rovněž výstava fotografií, zápisů, statistik a dalších fotbalových artefaktů z historie našeho klubu,“ připomněl Michal Slavík.

Celodenní program večer uzavře kapela Lady & Gentlemen.

Z historie…

Pojďme také ve stručnosti nahlédnout do historie kopané v Halámkách. Tělovýchova v obci ležící těsně u hranic s Rakouskem zapustila kořeny kolem roku 1930, o tři roky později pak vznikl zatím neorganizovaný oddíl kopané, který dalších pět let hrál jen přátelské a pohárové duely. Po II. světové válce v obci vybudovali nové hřiště, které bylo otevřené v roce 1946 a zároveň došlo k založení fotbalového oddílu pod názvem ČSK Vitoraz Halámky.

Nejúspěšnější historie klubu, který postupně přešel pod hlavičku Sokola, se začala psát od druhé poloviny sedmdesátých let minulého století. V roce 1976 se mužstvu, už v novém současném areálu, který se postupně ještě rozšířil a zvelebil, podařilo vyhrát okresní přebor a postoupit do I. B třídy. Tam Halámky strávily čtyři roky, než tuto soutěž ovládly a zajistily si účast v I. A třídě. Z ní v roce 1985 oslavily postup do krajského přeboru, což je největší úspěch klubu.

Mezi krajskou elitou však Sokol vydržel pouze sezonu, neboť došlo k reorganizaci soutěží a spojení dvou skupin KP do jediné. Z každé postupovalo šest celků, tým Halámek skončil v jedné z nich osmý.

Řada hráčů poté odešla do jiných klubů a postupně následoval sešup až do okresního přeboru. V roce 1995 si oddíl ještě jednou vybojoval účast v krajské soutěži, ale po jedné sezoně I. B třídu znovu opustil. V posledních letech Sokol Halámky spojil své síly s nedalekým FC Hranice a střídavě pobývá v přeboru Jindřichohradecka či okresní soutěži, kde se nachází i momentálně.