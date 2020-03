Fotbalová divize odstartovala 16. kolem svou jarní část. Jindřichohradecký celek v důležitém souboji deklasoval Beroun 6:1 a naznačil, že to se záchranou myslí vážně. Hattrickem se blýskl Kubín, další trefy přidali Toman s Janákem, jeden gól si dali hosté sami.

Jarní premiéra v divizi vyšla jindřichohradeckým fotbalistů na jedničku, když doma nadělili Berounu půltucet gólů. Na snímku nová akvizice Jihočechů Grace Obiang. | Foto: Deník / Zdeněk Prager

Marek Černoch, trenér FK J. Hradec: „Vstup do druhé poloviny soutěže, v níž bojujeme o záchranu, nám vyšel na výbornou. A to navzdory tomu, že začátek zápasu se nám moc nevydařil, Beroun byl aktivnější, lepší na míči a na deset minut nás zamknul na naší polovině. Potom jsme hru vyrovnali a odměnou byl vedoucí gól, když se po rychlém přechodu do ofenzivy prosadil Toman. To nám pomohlo a soupeře jsme začali přehrávat. Do přestávky jsme se prosadili ještě jednou, když si hosté míč po rohovém kopu srazili do vlastní sítě. Minutu před koncem prvního dějství ještě nastřelil Toman břevno. Druhá půle začala naším náporem, během pěti minut jsme si vypracovali dvě stoprocentní šance, ale Toman ani Kubín je neproměnili. To se na nás podepsalo, Beroun se chopil iniciativy a jeho zlepšení vyvrcholilo snížením na 2:1. Od šedesáté minuty jsme však hosty opět začali jednoznačně přehrávat a odměnou za to byly krásné branky a navýšení vedení až na 6:1. Další asi tři vyložené šance jsme navíc zahodili. Kluky musím za výkon pochválit, zůstáváme však na zemi a dál musíme poctivě pracovat, aby body přibývaly.“