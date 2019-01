Jindřichův Hradec, Dačice – Už jen jeden krůček, který však zpravidla bývá nejtěžší, zbývá učinit jindřichohradeckým fotbalistům k vysněnému návratu do divize.

Ilustrační snímek. | Foto: Jan Oliva

KRAJSKÝ PŘEBOR MUŽŮ

V 29. kole krajského přeboru mužstvo od Vajgaru doma zdolalo Dražice a uhájilo vedoucí příčku před druhým Osekem, který si přivezl vítězství z Želče. Oba rivalové nyní mají na svém kontě shodně 61 bodů, přičemž Hradec má lepší vzájemnou bilanci (4:0, 6:2), což znamená, že v závěrečném vystoupení mu k postupu stačí kopírovat bodový zisk Oseku. Svěřence trenéra Marka Černocha čeká v sobotu utkání s Prachaticemi, které se bude hrát v Husinci (17 hodin), jejich sok pak na svém hřišti přivítá Čimelice.

Očekávané derby na stadionu u Dyje nakonec pro Dačice nemělo punc nutnosti bodovat za každou cenu, protože už před jejich duelem s Třeboní bylo jasné, že z krajského přeboru bude vzhledem k záchraně Milevska v divizi sestupovat pouze poslední Kaplice. Zachráněný Centropen nakonec třetímu týmu tabulky vysoko podlehl.

J. HRADEC – DRAŽICE 4:1 (0:1)

Marek Černoch, trenér FK J. Hradec (1.): „Od první minuty jsme vyvinuli ohromný tlak a celý zápas do soupeře bušili. Šancí jsme měli strašně moc, ale přes hodinu se nám především zásluhou vynikajícího hostujícího brankáře Cimburka v koncovce nedařilo. Dražicím jsme povolili pouze čtyři standardky, jinak vůbec nic, ale po jedné z nich se, bohužel, dostaly do vedení, když Hulík vyrazil míč a volný hráč jej dopravil za jeho záda. Ještě před tím v našich největších příležitostech Kučera hlavou netrefil prázdnou branku a Šahajda z přímého kopu orazítkoval tyč. Stejný hráč pak ve 43. minutě neproměnil pokutový kop. Po změně stran se pokračovalo podle stejného scénáře, tedy pouze na jednu branku. Náš enormní tlak nakonec hosté nevydrželi a v 66. minutě poprvé kapitulovali, když se po krásné kombinaci prosadil Horka, jenž po akci jako přes kopírák o osm minut později zužitkoval přihrávku Koutného a strhl vedení na naší stranu. V 80. minutě hostující gólman vyrazil hlavičku Šahajdy, ale na jeho rychlou dorážku už byl krátký. V 86. minutě po další pohledné kombinaci na jeden dotek si jako mazák počínal mladík Jaroš a pečetil naše zcela zasloužené vítězství. V sobotu nás čeká nejdůležitější zápas sezony, který s Prachaticemi odehrajeme na husineckém hřišti, neboť náš soupeř má na svém stadionu nějakou hasičskou akci. Neutrální půda by mohla být naší výhodou, ale rozhodně to nebudeme míst snadné, neboť poslední krok bývá nejtěžší. Každopádně tam jedeme vyhrát, jiný cíl přece ani mít nemůžeme."

FK J. HRADEC 1910

Hulík – Kapias, Císař, Novotný, Šahajda – Pösinger (87. Petráš), Beránek, Koutný, M. Šenkýř (83. Pěnka) – Horka, Kučera (46. Jaroš). Trenér: Marek Černoch.

DAČICE – TŘEBOŇ 0:4 (0:2)

Petr Musil, člen výboru Centropenu Dačice (10.): „Derby jsme chtěli zvládnout lépe, než napovídá výsledek, ale nepovedlo se. Přitom jsme nezačali špatně a v první šanci zápasu zjevil sám před třeboňských brankářem Štolba. Jenže nepochodil a z následného protiútoku jsme po chybě v defenzivě inkasovali. Když o dvě minuty později hosté přidali druhou trefu, začínali jsme tušit, jak se asi tento souboj bude vyvíjet. Měli jsme sice optickou převahu, ale to bylo hlavně tím, že Třeboň se za stavu 2:0 nikam zbytečně nehnala a pozorně bránila. V obdobném duchu se pokračovalo i po změně stran a my v závěru po rychlých brejcích ještě dvakrát inkasovali. Třeboň tento duel zvládla, my byli až ti druzí. Asi by to z naší strany mělo trochu jiný náboj, kdybychom nevěděli, že z krajského přeboru bude sestupovat pouze Kaplice. Takhle to bylo předem dané a navíc nařízený nedělní podvečerní termín všechny aktéry tohoto střetnutí hrozně bavil… Na závěr se představíme v Soběslavi, kde bychom se chtěli důstojně rozloučit se sezonou, která pro nás rozhodně nebyla jednoduchá."

Marcel Tomášek, trenér Jiskry Třeboň (3.): „Měli jsme v úmyslu potvrdit poslední dobré výsledky a výkony, což se nám povedlo. Hned z první vážnější akce jsme se v 10. minutě dostali do vedení, když se individuálně prosadil Winkler. Chvíli na to skóroval Djurov, kterému po chybě dačických stoperů předložil balon Maxa. Domácí také měli v úvodu příležitosti, ale podržel nás brankář Jakub Skála. Postupem času jsme však snahy soupeře dostat se do naší šestnáctky eliminovali pouze na standardní situace a rohové kopy. I po změně stran jsme si dokázali vypracovat nebezpečné situace, ale do černého se trefil až v 78. minutě Rossmann, který zakončil povedenou kombinaci Winklera s Maxou. Pět minut před koncem pečetil naše vítězství přesnou střelou k tyči z hranice vápna Franěk. Závěrečné utkání soutěže nás čeká už ve středu, kdy od 19 hodin na našem stadionu hostíme písecké béčko. Pokud získáme aspoň bod, máme jistou třetí příčku, kterou bychom samozřejmě chtěli uhájit."

CENTROPEN DAČICE

T. Ferdan – Nosek, P. Mašát (46. Habr), Celý, Grün – Krtek, Frühauf, Vacuška, Točík (69. Beníček) – Šimánek (78. Diviš), Štolba. Trenér: Tomáš Krejča.

JISKRA TŘEBOŇ

J. Skála – Kido, Cahyna, Dobeš, Holý – Rossmann, K. Benhák, Maxa, Matoušek (62. Chromčák) – Djurov (71. Kindermann), Winkler (80. Franěk). Trenér: Marcel Tomášek.

I. A TŘÍDA MUŽŮ SK. B

Kolo před koncem krajské fotbalové I. A třídy si jindřichohradecké béčko výhrou nad Dobrou Vodou definitivně zajistilo záchranu v soutěži. O všechny čtyři góly v síti soupeře se postarali bratři Votavové.

J. HRADEC B – DOBRÁ VODA 4:2 (1:0)

Radim Kvitský, trenér FK J. Hradec B (11. místo): „Pro setrvání v I. A třídě jsme měli povinnost toto utkání vyhrát. Tíha odpovědnosti nám půl hodiny svazovala nohy, kazili jsme i ty nejjednodušší přihrávky a od přídělu nás několikrát uchránil brankář Rešl. Pak jsme se konečně probudili a úřadovat začali především bratři Votavové. Ve 32. minutě Matěj dlouhým pasem uvolnil Filipa a ten otevřel skóre. Druhý poločas jsme zahájili na naše poměry neobvykle dobře. Völfel uprostřed hřiště vystihl přihrávku soupeře, uvolnil Strejčka, jenž vybídl Filipa Votavu ke druhému gólu. V 57. minutě Matěj Votava krásně prošel obranou a zvyšoval na 3:0. Bohužel, o dvě minuty později jsme neuhlídali hráče po standardce a hosté snížili. V 67. minutě si slabou chvilku vybral Beneš, po jehož chybě jsme hasili požár faulem ve vápně a Dobrá Voda z nařízené penalty vstřelila druhý gól. Za okamžik mohlo být ještě hůř, neboť nás od vyrovnání uchránila branková konstrukce. Beneš své zaváhání napravil dvě minuty před koncem, kdy si po individuální akci položil i brankáře, nezištně přihrál Filipu Votavovi a ten svým třetím gólem upravil skóre do konečné podoby. Vzhledem k tomu, že Planá porazila společný tým Nové Vsi a Brlohu, dal nám tento výsledek jistotu záchrany."

FK J. HRADEC B

Rešl – Blažek, Rejthar, Šuba, M. Votava – Pěnka, P. Völfel, Beneš, Voldán (83. Šmíd) – Strejček (69. Stejskal), F. Votava.