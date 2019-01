Lažiště, Sezimovo Ústí – Jako den a noc si počínali v závěrečných duelech zástupci okresu ve vyšších krajských fotbalových soutěžích. Zatímco jindřichohradecký celek potvrdil vítězstvím na půdě FK Lažiště úspěšnou sezonu a solidní pátou příčku, hráči Dačic v Sezimově Ústí propadli a domácí jim na cestu přibalili půltucet gólů.

Ilustrační snímek. | Foto: Foto: František Panec



KRAJSKÝ PŘEBOR

LAŽIŠTĚ – J. HRADEC 1:2 (1:2)

Ivo Ježek, asistent trenéra FK J. Hradec (5. místo): „Přestože jsme odjížděli v silně kombinované sestavě, myslím, že jsme zanechali dobrý dojem. Především v první půli jsme předvedli slušný výkon a domácí k ničemu víceméně nepouštěli. Pomohl nám k tomu i rychlý úvodní gól, o který se už ve 4. minutě postaral Vlásek. Další zásah přidal střelou z hranice vápna Frühauf, ale po zbytečné chybě v defenzivě jsme následně soupeři dovolili snížit. V poločase musel kvůli zdravotním obtížím odstoupit Beneš a premiéru mezi muži si tak odbyl dorostenec Jakub Průša. Po změně stran měli domácí zpočátku mírnou převahu, my však zase hrozili z rychlých brejků. Gól však už nepadl ani na jedné straně, o což se na naší straně výborným výkonem postaral i gólman Rešl. Lažiště zahodilo největší šanci v podobě pokutového kopu a také proto jsme se s letošním účinkováním v krajském přeboru rozloučili vítězně. S umístěním na páté příčce i počtem pětačtyřiceti získaných bodů jsme spokojeni. A vzhledem k tomu, že máme stále poměrně mladý celek, očekáváme v další sezoně jeho další výkonnostní růst.“

FK J. HRADEC 1910

Rešl – M. Šenkýř, Černoch, Havlík, Blažek, (82. Krejčí) – Vlásek, Beneš (46. Průša), Frühauf, T. Šenkýř – Kapias, Kučera.

I. A TŘÍDA

SEZ. ÚSTÍ – DAČICE 6:0 (2:0)

Roman Novák, trenér Centropenu Dačice (11.): „Okolnosti si vynutily řadu změn v sestavě, kterou tak prošpikovali hned čtyři dorostenci. Prvních dvacet minut se na těžkém terénu hrál poměrně vyrovnaný duel, v němž jsme si sice dokázali připravit dvě šance, ale ty v síti neskončily. Domácí se dostali do vedení šťastnou trefou a do poločasu ze standardky po teči ve zdi přidali druhý zásah. Těsně před přestávkou navíc přišlo zbytečné vyloučení Kiesslinga a soupeř převahu jednoho muže v poli ve druhém dějství dokázal bezezbytku využít. Ústí mělo jasně navrch a my byli nakonec rádi, že zápas skončil. Nyní mají hráči až do 12. července volno, pak zahájíme přípravu na příští sezonu. Trénovat budeme třikrát týdně a doufám, že v kádru přivítáme i nějaké posily.“

CENTROPEN DAČICE

T. Ferdan – Černý, Kiessling, Beníček, Kněžínek – Točík (46. Semorád), Lojka, Fučík, J. Novák (80. Matěj Mikšíček) – Mir. Mikšíček, Štolba (65. Pejcl).