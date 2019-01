Jižní Čechy – Jindřichohradečtí fotbalisté si ve 3. kole krajského přeboru po předešlém výpadku napravili reputaci a porazili Katovice. Na první domácí výhru stále čeká Třeboň, která se rozešla smírně s Čimelicemi. Dačice znovu potvrdily, že venku se jim nedaří a z rudolfovského „tankodromu" odjely s prázdnou.

Hradecký útočník Vít Kučera (vpravo). | Foto: Jan Oliva

V I. A třídě naznačila ambice Nová Včelnice, která bez potíží zdolala Čtyři Dvory. Druhý nováček z Nové Bystřice však nestačil na Nemanice a naprázdno vyšlo i hradecké béčko.

KRAJSKÝ PŘEBOR

J. HRADEC – KATOVICE 3:2 (1:0)

Marek Černoch, trenér FK J. Hradec (6. místo): „Čekal nás velmi těžký zápas proti kvalitnímu soupeři a kluci navíc měli tak trochu v hlavách, že musí odčinit předchozí nepovedené utkání v Čimelicích. Hosté byli v první půli o trochu aktivnější a měli o šanci víc, ale my hráli trpělivě a postupně se rozjížděli. Těsně před přestávkou se nám navíc povedlo vstřelit gól, o který se postaral Beránek. Ve druhém poločase už jsme měli převahu a v 62. minutě jsme se radovali podruhé, když se krásně uvolnil Koutný, centrem našel Votavu a ten se hlavou nemýlil. Bohužel, vzápětí přišel chvilkový výpadek koncentrace a Katovičtí snížili. Mužstvo však zabralo, v 67. minutě utekl Kučera a připojil třetí trefu. Hosté ještě v 81. minutě po naší hloupé chybě střetnutí zdramatizovali, ale víc jsme jim nedovolili a zasloužené vítězství jsme uhájili."

TŘEBOŇ – ČIMELICE 0:0

Zdeněk Procházka, trenér Jiskry Třeboň (8.): „Utkání se hodně podobalo tomu úvodnímu s Protivínem. I když jsme byli herně lepší, těžko jsme se směrem dopředu prosazovali. A těch několik šancí, které jsme měli, jsme zúročit nedokázali, takže remíza asi odpovídá. Máme mladé mužstvo, jemuž chybí rozdílový hráč, který by to vzal na sebe. Už v minulé sezoně v divizi tým střílel málo gólů, takže to není náhoda, ale musíme se s tím nějak poprat a snažit se, aby se to zlepšilo."

RUDOLFOV – DAČICE 4:2 (2:1)

Roman Bujdák, trenér Centropenu Dačice (11.): „Malé a nekvalitní hřiště v Roudném našemu kombinačnímu fotbalu nesvědčí, což není výmluva, ale fakt. Domácí hrají silově a stylem nakopávaných míčů, s čímž jsme se nedokázali patřičně vypořádat a myslím, že s tím budou mít potíže i další týmy. Soupeř se ujal vedení ve 20. minutě po tečované střele z velkého vápna. Nám se povedlo srovnat v 41. minutě. Po Jindrově standardce se balon odrazil k Tomanovi a ten jej uklidil do sítě. Vyrovnaný stav jsme však do přestávky neudrželi, neboť po dalším dlouhém míči sudí srážku hráčů posoudil jako faul toho našeho a z trestného kopu jsme podruhé inkasovali. Druhá půle byla z naší strany aktivnější. Po hodině hry domácí stoper zahrál ve vápně rukou a následovala penalta. Tu sice Jindrovi gólman vyrazil na roh, ale z něho Štolba hlavou vyrovnal. Bohužel, hned po rozehrání soupeř udeřil potřetí, což byl zlomový moment. V samotném závěru se na rohový kop nastěhovali do šestnáctky domácích všichni naši hráči kromě brankáře a Rudolfov z rychlého protiútoku pojistil vítězství. Je to škoda, chtěli jsme bod a rozhodně jsme na něj měli, ale nedopadlo to a chyběl nám i kousek štěstí."

I. A TŘÍDA

N. BYSTŘICE – NEMANICE 2:5 (1:4)

Zdeněk Steklý, předseda Jiskry Nová Bystřice (9.): „Přijel k nám soupeř s velikou kvalitou a potvrdil své předchozí výhry. My jsme mu to navíc usnadnili velmi špatným vstupem do utkání, kdy jsme mu chybami nabídli možnosti, jež dokázal využít, a záhy jsme prohrávali 0:3. Kluci se snažili, ale už se nám nepodařilo dostat se ve skóre blíže na dostřel, protože na naše góly hosté vždy reagovali stejnou mincí. Nemanice jsou na tom lépe, my se musíme soustředit na další zápasy a vyvarovat se laciných gólů. Věřím, že příště dokážeme bodovat."

N. VČELNICE – ČTYŘI DVORY 4:1 (2:0)

Libor Holec, asistent trenéra TJ Nová Včelnice (4.): „Ve velkém vedru, které fotbalu nesvědčilo, jsme chtěli co nejdříve rozhodnout. Na soupeře jsme vlétli a neuplynula ani minuta, kdy se po pěkné akci středem pole dostal k balonu Nebeský a střelou podél brankáře otevřel skóre. To nám pochopitelně pomohlo, dostávali jsme se do dalších příležitostí, ale ujala se až akce těsně před přestávkou, kdy zvyšoval Petráš. V dobrém výkonu jsme pokračovali i po změně stran a hostům jsme toho moc nedovolili. O třetí trefu se postaral hlavou opět Petráš, který zužitkoval centr Nebeského. Následně ještě utekl Pacholík a naservíroval balon před prázdnou branku, kde Didek už neměl problém zakončit. Čtyři Dvory sice vzápětí snížily, ale to bych přičetl spíše naší nekoncentrovanosti po čtvrté trefě. Celý zápas probíhal v naší režii a skóre mohlo být ještě o poznání vyšší."

J. HRADEC B – HRDĚJOVICE 1:2 (1:0)

Radim Kvitský, vedoucí mužstva FK J. Hradec B (13.): „První poločas nabídl vcelku vyrovnaný fotbal. My ale byli častěji na míči a v jeho závěru nás zaslouženě poslal do vedení Dan Cettl. Po obrátce to však z naší strany bylo špatné, podobně jako minule v Dobré Vodě. Nechali jsme hosty hrát, ti toho využili a dvěma góly otočili skóre ve svůj prospěch. Nic jednoduchého nás na podzim určitě nečeká, ale s tím jsme počítali a takový je úděl juniorky. Musíme se obrnit trpělivostí a já věřím tomu, že výsledky přijdou."

Jak nastoupili

FK J. HRADEC

Rešl – Blažek, Císař, Zaal, Beránek – Kučera, T. Šenkýř, Koutný, Stejskal (71. M. Völfel) – Chalupský (89. Králíček), F. Votava. Trenér: Marek Černoch.

JISKRA TŘEBOŇ

J. Skála – Kodras, Kido, Šafránek, Kolafa – Divoký (70. Franěk), Lonsmín, Fr. Benhák, Matoušek (78. Diviš) – Holzepl, Tůma. Trenér: Zdeněk Procházka.

CENTROPEN DAČICE

T. Ferdan – Beníček (82. Mašát), Celý, Kněžínek, Vacuška – Jindra, Točík (46. Šimánek), Brandl, Janák – Toman, Štolba. Trenér: Roman Bujdák.

JISKRA NOVÁ BYSTŘICE

Prinz – Dvořák, Opelka (46. Podolský), Bobál (88. Kaiseršot), Schmidt – Březina, Frühauf, Kapias, Brabec – Havel, Jaroš (68. Brus). Trenér: Bohumil Hron.

TJ NOVÁ VČELNICE

Holický – Průša, O. Blažek, Šlapanský, Didek – Mareš (65. M. Hornát), Tuček, V. Hornát (46. Pacholík), Bednář (70. Berounský), Petráš – Nebeský (85. J. Matějka). Trenér: Radek Vajda.

FK J. HRADEC B

Rešl (46. T. Cettl) – Šmíd, M. Völfel (46. Beneš), Králíček, M. Votava – Nováček, D. Cettl, Cypra (68. Tajml). Stejskal – Chyška, Horák. Trenér: Jan Beneš.