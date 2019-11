FK Jindřichův Hradec – FC Rokycany 3:1 (1:1)

Marek Černoch, trenér FK J. Hradec: „Na konci podzimní části jsme chtěli proti týmu z horní poloviny tabulky potvrdit stoupající výkonnost a jsem rád, že se nám to podařilo, nicméně naše vítězství se nerodilo vůbec lehce. Začátek zápasu nás zastihl po delší době ve velmi dobrém světle. První šanci po krásné kombinační akci zakončil Janák střelou do břevna, následně po centru Janáka hlavičkoval Votava z malého vápna těsně vedle. Poté se osmělili i hosté a ukázali kvalitu. Vyrovnali hru, byli více na míči a začali nás více presovat. Po jedné z těchto situací vystihli naši špatnou rozehrávku a z následného rohového kopu se trefili přímo do sítě. Vzápětí však předvedli krásnou kombinační akci Scoarnec s Tomanem a druhý jmenovaný střelou k tyči vyrovnal. Druhý poločas nabídl hodně vyrovnanou partii, kvalitní protivník však držel víc míč. Kluci ale ukázali, jak se má bojovat o záchranu a zápas přetlačili na svou stranu. Střídající Kubín zužitkoval přihrávku na půlku hřiště, kde si poradil se dvěma hráči, následovala přihrávka doprava na Tomana, jehož v šestnáctce dost nevybíravě skolil rokycanský brankář a následovala penalta. Tu Janák bezpečně proměnil. Hosty to nastartovalo k ještě větší aktivitě, ale nám se díky tomu otevíralo více prostoru k brejkům. Po jednom z nich Janák přidal třetí uklidňující trefu. Do konce už jsme si náskok uhlídali a zaslouženě zvítězili.“

Branky: 80. (pen,) a 85. Janák, 32. Toman - 30. Sadílek.

Rozhodčí: Kvaček - Šimek, Eibl. ŽK: 0:2. Diváci: 60.

J. Hradec: Hulík – Blažek, Völfel, F. Votava, Škoda – Janák, D. Cettl (68. Kubín), Scoarnec, Králíček (86. Cajz) – Toman, Jindra.

Dovize A - po podzimu

1. Přeštice 15 12 0 3 34:12 32 4 0

2. Dynamo ČB B 15 11 0 4 39:22 32 2 1

3. Katovice 15 9 0 6 32:22 29 0 2

4. Mýto 15 11 0 4 31:22 29 4 0

5. Soběslav 15 8 0 7 37:16 27 0 3

6. Rokycany 15 9 0 6 25:23 26 1 0

7. Beroun 15 8 0 7 24:28 24 2 2

8. Čížová 15 8 0 7 29:18 23 2 1

9. Doubravka 15 8 0 7 22:25 23 4 3

10. Klatovy 15 7 0 8 20:22 22 1 2

11. Petřín Plzeň 15 6 0 9 29:31 19 1 2

12. Sedlčany 15 6 0 9 29:35 19 0 1

13. Mariánské Lázně 15 7 0 8 22:31 19 2 0

14. Cheb 15 4 0 11 25:40 14 0 2

15. Hořovicko 15 3 0 12 22:41 12 0 3

16. J. Hradec 15 3 0 12 16:48 10 1 2