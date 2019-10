SK Klatovy – FK Jindřichův Hradec 3:1 (2:0)

Marek Černoch, trenér FK J. Hradec: „V Klatovech jsme nesehráli vůbec špatné utkání, bohužel, i přesto jsme nedosáhli ani na bod. Inkasovali jsme po dvou zbytečných standardkách, a to bylo nakonec pro vývoj zápasu rozhodující. Byli jsme to my kdo se snažil hrát, soupeř jsme však uklidnili právě po zmiňovaných situacích. Druhé dějství nenabídlo žádný velký fotbal, ale opět jsme to byli my, kdo se tlačil více dopředu. Nicméně po šanci Vojty Prince, kterou nedal, jsme vzápětí inkasovali potřetí. Měli jsme ještě asi dvě příležitosti, ale ujala se až ta v poslední minutě, z níž Martin Janák korigoval. Je to škoda,tentokrát bylo určitě na víc.“

Branky: 26. a 83. Diviš, 34. Prančl - 90. Janák.

Rozhodčí: Toman - Guntiš, Hlaváček. ŽK: 2:1. Diváci: 200.

J. Hradec: Hulík – Blažek, F. Votava, Völfel, Chyška – Škoda, Scoarnec, Jindra (85. D. Cettl), Janák – Toman (56. Princ), Kubín (66. Cajz).