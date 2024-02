Výborně obsazený zimní fotbalový turnaj uspořádal na své umělce Slovan Kamenice nad Lipou. Prvenství získalo béčko Táborska, Jindřichův Hradec skončil třetí.

Jindřichohradečtí fotbalisté na turnaji v Kamenici nad Lipou prohráli s třetiligovým Pískem a porazili domácího účastníka krajského přeboru. | Foto: Deník/Zdeněk Prager

Dva třetiligové a jeden divizní tým z jihu Čech doplnil domácí účastník krajského přeboru na Vysočině. Písek i béčko Táborska v semifinále potvrdily prpti Hradci a Kamenici roli favorita a jejich vzájemný souboj ve finále klání O pohár starosty města Kamenice nad Lipou rozhodly v úvodu dvě trefy v úvodu pendla Dordiće, který pro FC Silon získal uklidňující náskok. Ve druhé půli Táborsko přidalo nejprve třetí branku, na kterou Písek stačil už pouze odpovědět jednou korekcí.

Utkání o třetí místo se proměnilo v jednoznačnou partii. Divizní Hradec nakonec nastřílel Kamenici pět gólů, když se dvakrát prosadila nová posila Zdeněk Didek, jenž by se měl k Vajgaru stěhovat z Nové Včelnice.

„Písku jsme byli důstojným soupeřem, i když třetiligová kvalita se projevila. Do šancí jsme se však dokázali dostat i my, a to hlavně v první půli. Po obrátce jsme měli spoustu brejkových situací, ale řešili jsme špatně finální přihrávku, takže jsme se nedostávali k zakončení. Ale byla to dobrá prověrka. V zápase o třetí místo jsme si vyzkoušeli presinkové situace a z naší aktivity už konečně začaly padat i góly. Kluci to zvládli, přestože jsme na turnaj odjeli ve velmi omezeném počtu,“ konstatoval jindřichohradecký trenér Roman Lukáč.

Další přípravné klání odehraje celek od Vajgaru v sobotu 24. února na půdě divizního Pelhřimova (15 hodin).

Semifinále

FC Písek – FK Jindřichův Hradec 1910 2:0 (1:0)

Branky: 27. Belej, 59. Dohnal.

FC Silon Táborsko B – Slovan Kamenice na Lipou 4:0 (2:0)

Branky: 22. a 33. (pen.) Koulousis, 3. Dordić, 39. Bláha. ŽK: Schramhauser.

O 3. místo

FK Jindřichův Hradec 1910 – Slovan Kamenice na Lipou 5:0 (3:0)

Branky: Didek 2, Waník, M. Mischnik, Votava.

Finále

FC Silon Táborsko B – FC Písek 3:1 (2:0)

Branky: 2. a 9. Dordić, 43. Nešický – 46. Baďura. ŽK: Brabec.