Hosté už předem avizovali, že v ostrém pohárovém souboji nenastoupí v nejsilnějším složení, ale že vzhledem k poměrně velké obměně kádru, z něhož po minulé sezoně odešlo sedm hráčů, potřebují zkoušet nové adepty sestavy, což se také potvrdilo.

Nicméně i přes tyto okolnosti měl jindřichohradecký trenér Marek Černoch ke spokojenosti hodně daleko.

„Podali jsme nejhorší výkon od začátku letní přípravy. Zejména v prvním poločase, kdy jsme soupeři dovolili jít do dvoubrankového náskoku, což rozhodlo. Po změně stran jsme sice byli více na míči, ale kvalita zůstala na straně Soběslavi. My žádnou ze šancí nedokázali zužitkovat, domácí měli dvě a jednu z nich proměnili, což také o něčem hovoří,“ zhodnotil Marek Černoch pohárový duel.

Střetnutí mu odhalilo řadu nedostatků, na nichž musí jeho tým zapracovat, aby v divizi pouze nepaběrkoval.

„Víme, kde nás tlačí bota a v čem se musíme zlepšit. Noví hráči si však také zároveň musí uvědomit, že přestupem do Hradce to pro ně nekončí, s tím se nesmí spokojit. Musí na sobě pracovat daleko víc, než byli dosud zvyklí,“ apeluje trenér.

Ten zároveň podotkl, že se FK Jindřichův Hradec snaží přivést další adekvátní posily, s nimiž počítá do základní sestavy.

„Ale je to složité. Dřív bylo na trhu spousta kvalitních hráčů, ale nebyly na ně finance. Dnes by se peníze našly, ale zase nejsou k mání hráči. Přesto věřím, že se nám povede v příštím týdnu dotáhnout příchod tři hráčů, kteří by mohli rovnou naskočit do základu,“ zmínil Marek Černoch.

Generálku před startem divize absolvují jindřichohradečtí fotbalisté v sobotu 3. srpna na svém stadionu u Vajgaru, kde od 10.30 hodin přivítají rovněž divizní Havlíčkův Brod.

Předkolo MOL Cupu

Spartak Soběslav - FK Jindřichův Hradec 3:0 (2:0)

Branky: 19. vlastní (Králíček), 43. Dvořák, 76. Vaněk.

Rozhodčí: Benedikt – Tesař, Vychodil. Bez karet. Diváků: 208.

Soběslav: Kuník – Hromada, Podráský, Suchan, Zeman – Žalda (46. Mazouch), Bouchal, Bouška, Vaněk – Kutner (46. Suda), Dvořák.

J. Hradec: T. Cettl – Tuček (46. Chyška), Králíček, Völfel, Blažek – Krejník, Jindra, Mareš, F. Votava – Princ (46. Toman), Duarte (46. Kubín).