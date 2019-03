Sedlčany – Jindřichohradečtí divizní fotbalisté zvládli úspěšně jarní premiéru a v 16. kole zvítězili na půdě Sedlčan 4:3.

O vítězný gól jindřichohradeckých fotbalistů se na hřišti Sedlčan postaral záložník Martin Janák. | Foto: Stanislav Hladík

Marek Černoch, trenér FK J. Hradec: „Bylo znát, že jde o první jarní zápas o body, takže začátek byl z obou stran opatrnější. Pak se častěji ke slovu dostávali domácí fotbalisté a po pětadvaceti minutách šli do vedení. Nám se povedlo vyrovnat zásluhou novice Tomka v 34. minutě, ale naše radost měla jepičí život, neboť soupeř si okamžitě vzal náskok zpět a musím uznat, že v úvodním dějství byly Sedlčany aktivnější. O přestávce jsme si k našemu výkonu v kabině něco řekli a vstup do druhé půle nám vyšel náramně, když hned v 48. minutě vyrovnal Völfel. Po hodině hry se oba týmy v krátkém sledu střelecky prosadily ještě jednou, když za nás skórovala další zimní posila Kněžínek, ale vyrovnaný stav 3:3 do konce nevydržel. V 80. minutě se totiž trefil Janák a zajistil nám tři velmi cenné body. Ve druhé půli jsme si vypracovali ještě další šance a domácí navíc v závěru fyzicky odpadli. Myslím, že naše vítězství je zasloužené.“