Šilhavý mohl nominovat místo obvyklých 23 hráčů ještě o tři jména více. Nyní je ale známých jen 25 jmen, čeká se totiž na vyjasnění situace u zadáka Ondřeje Kúdely. Oficiální nominace se odevzdává 1. června.

Nejmladším hráčem české výpravy bude osmnáctiletý Adam Hložek, naopak nejstarším dvaatřicetiletý brankář Tomáš Vaclík.

Brankáři:

Tomáš Vaclík

Jiří Pavlenka

Aleš Mandous



Obránci:

Jan Bořil

Jakub Brabec

Vladimír Coufal

Ondřej Čelůstka

Pavel Kadeřábek

Tomáš Kalas

Aleš Matějů

David Zima



Záložníci:

Antonín Barák

Vladimír Darida

Adam Hložek

Tomáš Holeš

Jakub Jankto

Alex Král

Lukáš Masopust

Jakub Pešek

Tomáš Souček

Petr Ševčík



Útočníci:

Michael Krmenčík

Tomáš Pekhart

Patrik Schick

Matěj Vydra

V případě neúspěšného odvolání Kúdely mají trenéři záložní variantu. „Volali jsme některým klukům, jejichž jména bych nechtěl zatím zmiňovat. Naděje ale umírá poslední. Chceme vyzkoušet všechny možnosti, máme připravené tři varianty,“ přiznal Šilhavý.

V sestavě pro evropský šampionát chybí Bořek Dočkal. Záložník Sparty byl přitom zásadním mužem na začátku Šilhavého éry. Kapitánem, lídrem. Přesto na Euro nejede. Už se nevešel do nedávné nominace pro kvalifikaci mistrovství světa.

Dočkal zkrátka nepatří mezi hráče, kteří by tým táhli. Ve středu pole dostávají přednost Vladimír Darida, Alex Král, Tomáš Souček, Tomáš Holeš a Petr Ševčík. A na křídle by se kapitán Pražanů rozhodně necítil komfortně.

„U Bořka Dočkala rozhodla sportovní stránka. Přemýšleli jsme, jak nominaci a celý tým složit. Když jsme přemýšleli, jaká typologie hráčů se nám do týmu hodí, bohužel se nám do něj Bořek nevešel. V jeho případě to pro mě bylo nejtěžší, protože ho respektuji,“ vysvětlil Šilhavý.

„Bavili jsme se dlouho. Byl zklamaný, ale bere to. Popřál nám hodně štěstí,“ doplnil.

Co se týče Ondřeje Koláře, snahu o Euro zhatilo slavistickému mágovi zdraví. „Všichni víme, co má Ondřej Kolář za sebou. Dochytal sezonu velmi dobře, o to víc nás jeho neúčast mrzí. Vyjádřil obavy o své zdraví, že není připravený a rozhodli jsme se, že se Ondra dá dohromady na příští sezonu.“

Místo něj jede olomoucký Aleš Mandous, jenž v hierarchii přeskočil v Augsburgu nechytajícího Tomáše Koubka.

Kapitánem bude Vladimír Darida, který má zároveň ze současného českého výběru nejvíc odehraných zápasů. Pokud by na hřišti nebyl on, zastoupil by ho Tomáš Souček, který už tým vedl jako kapitán v březnu proti Belgii.

Odklad turnaje pomohl

Na o rok odloženém mistrovství Evropy, oblíbeném to turnaji národního mužstva, se Češi představí nejprve proti Skotsku (14. června), následovat bude duel s Chorvatskem (18. června) a na závěr skupiny D se tým představí proti Anglii (22. června).

„Odklad nám pomohl, že jsme poznali více hráčů. Odehráli jsme Ligu národů i kvalifikační zápasy, což nám ukázalo více hráčů. Každá nominace je složitá, protože tým není nafukovací a rád bych v něm viděl více kluků. S těžkým srdcem to hráčům oznamuji, je to složité i pro mě,“ řekl Šilhavý.

„Tady nejsme za sebe nebo daného hráče, reprezentujeme celou zemi a chceme být spravedliví. Rozhodli jsme se jet bez kluků, kteří nám pomohli na začátku kvalifikace, ačkoliv mě to samozřejmě mrzí,“ dodal.

Náhradníci pro Euro

Brankáři:

Tomáš Koubek

Jindřich Staněk



Obránci:

Jan Lecjaks

Lukáš Hejda

Patrizio Stronati



Záložníci:

Tomáš Břečka

Pavel Bucha

Lukáš Kalvach

David Pavelka

Michal Sadílek

Jaromír Zmrhal



Útočníci:

Martin Doležal

Lukáš Juliš

Jan Kuchta

Zdeněk Ondrášek

Na Euro vyrazí celkem deset hráčů z FORTUNA:LIGY. Kapitánem bude záložník Herthy Berlín Vladimír Darida. V případě, že nebude na hřišti, si kapitánskou pásku navlékne Tomáš Souček.

„Abych řekl pravdu, tak při pohledu na nominaci zhruba 60 až 70 procent hráčů jsem věděl už v průběhu měsíců,“ přiznal Šilhavý.

Šanci na základní sestavu má prý každý: „Jsme zkušenější o zápasy, které jsme odehráli v Lize národů a kvalifikaci na mistrovství světa. Na šampionátu bude rozhodovat daný zápas a atmosféra v týmu. Důležitá bude momentální forma daných hráčů.“