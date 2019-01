Jindřichohradecko - Fotbalisté Jarošova jsou zase o krůček blíž vysněnému postupu do I. B třídy. .

Ostrostřelec Starého Města Lukáš Růžička (vepředu) zatížil konto Staré Hlíny pěti góly a propracoval se na vedoucí příčku kanonýrů okresního fotbalového přeboru. Na svém kontě má nyní dvacet přesných zásahů, o dva víc než Ladislav Slavík z Halámek. | Foto: Deník/Zdeněk Prager

Okresní přebor Jindřichohradecka v kopané.

V nejočekávanějším utkání 17. kola okresního přeboru doma porazili vedoucí béčko Suchdola a k posunu na druhou pozici jim nahrálo i zaváhání Č. Rudolce ve Stráži.

ST. MĚSTO – ST. HLÍNA 8:0 (3:0)

Utkání se hrálo plně v režii domácího celku, který od počátku svého soupeře jasně přehrával. Vytvořil si také dostatek brankových možností a svou převahu vyjádřil už do poločasu. Staré Město však zůstalo při chuti i po změně stran, přičemž střelecky excelovali dva jeho hráči. Růžička zaznamenal úctyhodných pět gólů, Kopečný pak přidal další tři!

Branky: 19., 53., 68., 77. a 87. Růžička, 41., 45. a 82. Kopečný. Rozhodčí: Bumba. ŽK: 1:2. Diváci: 50. (mí)

STRÁŽ – Č. RUDOLEC 3:1 (2:1)

Favorizovaní hosté se ujali vedení už ve 2. minutě, kdy se po dlouhém autovém vhazování hlavou prosadil Bártů. Stráži se ovšem ještě do poločasu skóre podařilo otočit. Po obrátce měl sice Český Rudolec mírnou převahu, ale se střelbou byl na štítu. V 86. minutě doběhl střídající dorostenec Pavel Přílepek míč u rohového praporku, krásně přihrál Vostrému a ten svým druhým gólem definitivně potvrdil cenné vítězství domácích.

Branky: 34. a 86. Vostrý, 6. Jan Kozel – 2. Bártů. Rozhodčí: Janeček. ŽK: 2:3. Diváci: 100. (šic)

JAROŠOV – SUCHDOL B 3:1 (1:0)

V souboji o čelo tabulky se hrál bojovný fotbal, přičemž hosté zpočátku působili kompaktnějším dojmem. Vedení se však ujal Jarošov a od té doby také převzal iniciativu. O vítězství domácích, kteří ve svém novém fotbalovém stánku od jeho otevření ještě neprohráli, nakonec rozhodli dva nejzkušenější hráči Jiří Petrů a Luboš Šenkýř. Suchdol korigoval až v závěru.

Branky: J. Petrů 2, L. Šenkýř – Rácik. Rozhodčí: Koranda. ŽK: 1:1. Diváci: 90. (my)

HRANICE – Č. VELENICE 2:0 (2:0)

Během celého duelu měli domácí hráči územní převahu, kterou zúročili dvěma přesnými zásahy už v úvodním dějství a navíc ještě promarnili další dvě superšance. Ve druhém poločase dostali hosté příležitost zápas zdramatizovat, ale proti byl hranický gólman Štochl, který zlikvidoval i pokutový kop.

Branky: Novák, Dvořák. Rozhodčí: Janák. ŽK: 2:2. Diváci: 90. (her)

KUNŽAK B – H. PĚNA 1:5 (1:3)

O osudu střetnutí bylo rozhodnuto už po 25 minutách, kdy hosté vedli už 3:0. Ve slušně hraném a fotbalově průměrném duelu Horní Pěna svého soupeře převyšovala herně i střelecky. Vedení domácího oddílu před zahájením zápasu předalo dárkový koš dlouholetému hráči Kunžaku Eduardu Krumlíkovi k jeho 50. narozeninám.

Branky: Ronin – Ježek, Blížil 2, Martin Beran. Rozhodčí: Musil. ŽK: 3:0. Diváci: 40. (han)

HALÁMKY – DEŠTNÁ 3:0 (0:0)

Ve vyrovnané první půli se hra pohybovala převážně uprostřed hřiště. Domácí měli gól na dosah až v 35. minutě, ale M. Slavík nastřelil tyč. Halámky přidaly až po změně stran a před brankou soupeře to rázem nejednou hořelo. Skóre otevřel v 57. minutě Trsek a když tentýž hráč o dvě minuty přidal další gól, hosté téměř odpadli. V 70. minutě ještě podtrhl zasloužený zisk bodů kanonýr L. Slavík.

Branky: 57. a 59. Trsek, 70. L. Slavík. Rozhodčí: Blažek. ŽK: 3:2. Diváci: 70. (saz)



STAŇKOV – ČÍMĚŘ 1:0 (1:0)

Cesta za vítězstvím domácích nebyla vůbec jednoduchá. Číměř totiž byla od počátku aktivnější i pohyblivější. Staňkovu se však poměrně záhy podařilo vsítit gól, který se později ukázal jako rozhodující. Druhá půle se pak odehrávala převážně na polovině hostů, kteří už tak nebezpeční nebyli a nevytvořili si prakticky ani jednu větší šanci.

Branka: 21. J. Fleischman. Rozhodčí: Švec. Diváci: 60. (buš)



PROGRAM 18. KOLA:

Deštná – Jarošov (ne 15.30), Suchdol B – Stráž (ne 17), Č. Rudolec – Staňkov (so 17), Číměř – S. Město (so 17), S. Hlína – Kunžak B (so 17), H. Pěna – Hranice (so 10), Č. Velenice – Halámky (so 17).