Plzeňští hráči suverénně ovládli všechny tři zápasy a po zásluze si odvážejí na západ Čech prvenství. „Hrajeme soutěže jako PAME Auto, což je náš dlouholetý sponzor. Někteří jsme zaměstnaní na Úřadu Města Plzně na Slovanech a bydlíme tam, takže proto takový název našeho družstva pro Zaměstnaneckou ligu Deníku,“ představil vítěze kapitán celku Jakub Vavrač.

Na jeho týmu bylo vidět, že je plný zkušených fotbalistů. „Všichni hrajeme velký fotbal a věděli jsme, že budeme na toto finále dobře připraveni. Někteří hrajeme v Německu na úrovni divize či kraje, další hrají u nás divizi. Ale hlavně hrajeme za Plzeň Superligu malého fotbalu,“ potvrdil kapitán týmu, že kvality vítěze nejsou vůbec náhodné.

Souboje o postup tedy Plzeňští zvládli bez jakýchkoliv problémů, ale co velké finále 2. října v Praze. „Důležité je, že jsme si zahráli. Škoda, že bylo v Semicích tak málo týmů. Ve velkém finále určitě budou ještě kvalitnější soupeři. Jedeme se poprat o to Španělsko. To je hlavní motivace pro všechny naše hráče,“ doplnil Jakub Vavrač.

Současně se závěrem vlastně již loňského ročníku soutěže se rozjíždí ročník nový. Figuruje v něm i plzeňský tým? „Doufám, že nás místostarosta přihlásil,“ uvedl s úsměvem kapitán týmu a pokračoval: „Samozřejmě hrát budeme. Těšíme se na to. Doufám, že se přihlásí další týmy, protože je to zajímavý turnaj. Je u toho zábava, poznáme spousty nových přátel. Je to zkrátka fajn.