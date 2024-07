Dynamo vstoupí do první ligy sobotním zápasem s Olomoucí (17). Bude nový majitel, ale starý dobrý Kobra.

V generálce vstřelil Riedu dva góly. „Mám z nich radost,“ vyprávěl Ondrášek, který slyší právě na přezdívku Kobra. "Bavíme se o tom často, říkám, že musíme dostat míče před branku, perte to do vápna, když tam budeme v dostatečném počtu, já si místo a balon najdu."

Fotbalový klub v Českých Budějovicích mění majitele. Koubka nahradil Jirka | Video: Deník/ Kamil Jáša

Kvalitu týmu chválil na začátku přípravy, totéž říká i na konci přípravného období. „Vidím to úplně stejně. Přišli noví kluci, kteří prostě dají týmu další motivaci. Nebo doufám, že dají motivaci víc makat těm druhým, protože nikdo nemá jisté místo. Na každé pozici bych řekl, že máme minimálně dva a možná i tři hráče. A to je jenom dobře.“První zápas odehraje Dynamo doma proti Olomouci. „Ukážou se nějací noví hráči, takže to se těžko dá nějak odhadovat. Ale určitě jsme rádi, že začínáme doma a určitě to jednoduché nebude,“ uvedl Zdeněk Ondrášek.

Táborsko vstoupí do druhé ligy ve stejném termínu. Tým, který vede jako kapitán odchovanec Jindřochova Hradce Pavel Novák, přivítá v sobotu v 17.00 Slavii B.