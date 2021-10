Fotbalisté ČR do 21 let v úterý večer v kvalifikaci o účast na mistrovství Evropy vyhráli v Č. Budějovicích s Kosovem 3:0 (2:0).

Pavel Šulc (vpravo) patřil v Č. Budějovicích proti Kosovu k oporám české jednadvacítky. | Foto: Deník/ Jan Škrle

Po výhře 1:0 v prvním vzájemném duelu na hřišti soupeře šli Češi i do včerejšího klání s cílem získat další tři body a od začátku také měli více ze hry. Už v 10. min. svou aktivitu korunovali: Šulc důsledným napadáním donutil gólmana Nrecu k chybě a po Kaločově nahrávce Sejk do odkryté brány dal na 1:0. Ještě do přestávky přidali Češi druhý gól a opět na něm měl podíl Šulc, po jehož nahrávce Karabcovu ránu sice Nreca vyrazil, ale Gabriel míč rázně vrátil do sítě – 2:0!