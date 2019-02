Nečekaný bod po remíze 2:2 získali fotbalisté jindřichohradeckého Slovanu na hřišti béčka Prachatic. V kádru dnes už prakticky jistého sestupujícího celku z krajského přeboru z nejrůznějších příčin chybělo hned sedm hráčů, a tak příležitost dostali především ti, kteří v průběhu dosavadní části jara spíše střídali. A rozhodně nezklamali.

ilustrační foto | Foto: archiv redakce

KP: Prachatice B – J. Hradec 2:2 (0:1)

„Především v prvním poločase jsme hráli solidně a domácí celek jsme téměř k ničemu nepustili. Po zásluze jsme se také brankou Šenkýře ujali vedení. Další možnost navýšit náš náskok měl znovu Šenkýř a také Beneš, kterému vstříc hluboko do pole vyběhl prachatický gólman. Beneš jej obešel, ale ze čtyřiceti metrů netrefil opuštěnou branku,“ konstatoval kouč Slovanu Karel Špaček.

Domácí na nepříznivý vývoj reagovali v poločase dvojitým střídáním, což se jim vyplatilo. Na dvacet minut svého soupeře zamkli před vlastní šestnáctkou a po hodině hry dvěma slepenými góly dokázali otočit stav. „V té době jsme hořeli jako papír a vypadalo to na výprask. Ale podržel nás brankář Drábik, který zlikvidoval několik ošemetných situací. Pak jsme se ale dokázali z tlaku Prachatic vymanit. Nejprve trefil Rezek z trestného kopu z více jak třiceti metrů břevno a odražený míč hlavičkoval Petrů nad. Vyrovnání zařídil další mladík Mihula, který dostal křížnou přihrávku, utekl a přeloboval domácího brankáře. Je ale pravda, že v samotném závěru mohly zase Prachatice strhnout výhru na svou stranu, ale dvě dorážky zblízka naštěstí cíl netrefily,“ poznamenal.

Přesto byl trenér s předvedeným výkonem svých svěřenců spokojený. „Domnívám se, že jsme domácím byli rovnocenným protivníkem a remíza je spravedlivá. Bod od nás v nekompletním složení nikdo nečekal, proto je pro naše mladé hráče určitě povzbuzením. Náš sestup je sice už nezvratný, ale pokud se kádr podaří udržet pohromadě, určitě má před sebou perspektivu. Kluci v krajském přeboru získali tolik potřebné zkušenosti a měli by je postupně začít úročit. Hlavně ale musejí mít do fotbalu chuť,“ doplňuje trenér jindřichohradeckého celku Karel Špaček.

Slovan: Drábik – Krejčí, Rezek, Pražák, Řepa – Šablatura, Beneš, Zahradník, Šenkýř – Mihula, Petrů.