omnice nad Lužnicí/Týden po zahájení letní přípravy na novou fotbalovou sezónu v I.B třídě se zdejší tým představil domácímu publiku na tradičním memoriálu J. Zemana a A. Vacka. Především ve finálovém zápase s favorizovaným úspěšným týmem krajského přeboru Chýnovem zanechali domácí velmi dobrý dojem. Ještě před tímto utkáním jsme hovořili o současném lomnickém fotbale s tamním trenérem Antonínem Beckem.

Ilustrační foto | Foto: archiv

„Nikdy neříkej nikdy,“ říká trenér Lomnice Antonín Beck

Příprava na novou sezónu je již u vás v plném proudu, máte už konkrétnější představu o složení mužstva, dojde v Lomnici k nějakým podstatným změnám?

V současné době dáváme stále ještě kádr dohromady, zatím jsme začali trénovat dvakrát v týdnu. Máme vyhlídnuté čtyři hráče a tento turnaj nám vlastně slouží jako příprava.



I když se mnohé může ještě změnit, přesto, mohl byste být adresnější?

Zkoušíme Fiktuse, ten je ze Štěpánovic, v přípravě je také Michal Hladík, který hrával za budějovickou Slávii, v dorostu nám skončil Milan Melichar, to je bratr Vaška Melichara, jenž je v současnosti v přípravě v Třeboni. Odešel nám Nohava na zkoušku do Roudného a my čekáne jen na to, jak tam dopadne. V kádru máme devatenáct lidí. Zdejší turnaj nám slouží k tomu, aby se nám ti hráči z kádru ukázali, jak na tom fotbalově jsou.



Jaké si kladete letos v Lomnici cíle, bude vám stačit hrát jen tradičně v popředí tabulky, anebo se pokusíte postoupit?

Já osobně se držím hesla, nikdy neříkej nikdy. Ale ono i v té I.B třídě je to velmi těžké, domnívám se, že ta konkurence je velmi kvalitní. Jsem optimista, pokud se to nepodaří téhle fotbalové generaci, tak určitě té budoucí. V Lomnici se nyní sází na mládí a z toho mám velmi dobrý pocit. Někdy si říkáte, že už je čas dát si jako trenér pauzu, ale když přijdu sem na hřiště a vidím plnou plochu toho malého potěru a zájem těch kluků o fotbal, hned pookřeji. Domnívám se, že právě v mládeži je budoucnost zdejšího fotbalu.