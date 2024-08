Jindřichův Hradec prohrál ve 4. lize v Příbrami. Domácí rezerva dala dva góly, Jihočeši jeden. Fanoušky zajímal vývoj zápasu v I. lize. Na Dynamo jezdí fanoušci z celého kraje. I z Jindřichohradcka. Nula bodů na kontě netěší nikoho. Podporu fanoušků nejen z krajského města klub potřebuje.

Fotbalisté Dynama České Budějovice odehráli zase dobrý poločas. Znovu ale platí …ale. Proti Pardubicím sehráli černobílí 45 minut skvěle. Soupeř ale už vedl o 3 góly a logicky tomu přizpůsobil styl. Proti Plzni se povedl první poločas, jenže soupeř některé hvězdy šetřil.

Trenér František Straka okamžitě poslal do hry nové tváře. Posily. Tischlera a Križana."Myslím, že oba odehráli zápas celkem slušně," odpovídá kouč. "Na to, že jsou tady tak krátce a víceméně za pochodu poznávají tým, oba dva musím pochválit, protože to, co jsem od nich očekával, absolutně plnili. A v tom budeme dál pokračovat. Doufám, že se nám ještě podaří přivést další kluky, kteří budou mít svoji kvalitu."

Strakovi dlouhou létaly hlavou nejrůznější myšlenky. A létají ještě teď. Dynamo udělalo všechno správně. Dvě situace, které rozhodčí, kteří obsluhovali systém VAR, posoudili v neprospěch domácího klubu. "Na to se zeptejte rozhodčího," kroutí hlavou kouč Dynama. "Tady byl zápas s Pardubicemi. Viděli jste sami, co se stalo. A pak tady máte situaci, kdy hráč nastřelí hráčovi ruku a je to penalta. A další věc je, že my dáme gól, kde je určitá situace, že prý byl faul nebo nebyl faul. Nevím. To asi VAR musí rozlišit. To je pravda, ale tady mi to nevoní. Nezlobte se na mě, jsem z tohohle totálně zklamaný, protože nevím, co si o tom mám myslet. Dokud neupřesníme pravidlo, co je ruka a co není, budeme o tom neustále diskutovat."