Při pohledu do jednotlivých okresů to s nepostupy nebyla žádná velká divočina. Cehnice na Strakonicku nechtěly z okresního přeboru do I.B třídy. V kraji takový příběh nenajdete. Na postup, který byl nabídnut, nereflektovaly oddíly Mirotice a Stará Hlína. Stará Hlína je z Jindřichohradceka, vedení klubu si po pečlivé úvaze vyhodnotilo, co pro něj bude nejlepší. Písecko řešilo zajímavý problém."Sestup Božetic," přikyvuje Michal Řezáč. "Dodatečný sestup," upřesnil. "Bylo to z I.B. třídy mužů. Mužstvo TJ Božetice vyhodnotilo svůj počet a kvalitu hráčů pouze pro účast v OP mužů OFS Písek. Jejich rozhodnutí o dobrovolném sestupu tak ovlivnilo i soutěže OFS Písek.

Na Jindřichohradecku je v okresních soutěžích klid. Fanoušci se těší, až to i v té nejmenší vísce, a že jich je v okrese opravdu hodně, fotbalově v novém ročníku vypukne.