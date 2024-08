Áčko Malše Roudné skončilo jako nováček v krajském přeboru druhé, ale fanoušci si už teď pomalu zvykají na na označení: 5. liga. "Za rok už půjde o 5. Českou fotbalovou ligu. Podobné platí o Malši B v I. B třídě. Za rok z ní bude 7. Česká fotbalová liga," vzkazuje příznivcům fotbalu Zdeněk Zuntych. „Na nové názvy si musíme zvyknout. Fotbalová asociace tím sleduje nastavení struktury soutěží na stejnou bázi jako ve většině zemí Evropské unie,“ vysvětluje Libor Šolc, který je zároveň i předsedou OFS České Budějovice.

„Tradicionalisté“ budou asi tuhle změnu těžko kousat. Vždyť divize se v českém fotbale objevily poprvé už v sezoně 1934/35 a svého času byly i druhou nejvyšší soutěží. A třídy? „Na jihu Čech, po založení Jihočeské fotbalové župy v březnu 1919, se nejdříve od dubna téhož roku hrálo Mistrovství Jihočeské župy. Už v průběhu roku 1922 ale přepracovaný hrací řád zavedl Mistrovskou I. třídu a podle okrsků také II. třídu,“ říká fotbalový badatel Michal Průcha. A dodává, že přelomová byla sezona 1931/32, kdy se župní soutěže reorganizovaly a přejmenovávaly. Poprvé se hrálo dvoukolově od podzimu do jara a z I. třídy se stala I. A třída a vznikla nová I. B třída. „Název Krajský přebor se objevil poprvé až v roce 1951,“ dodal Michal Průcha.Doby, kdy se na dokopných Malše i třeba v I. B třídě z recese připíjelo „Na divizi!“, tak už patří nenávratně minulosti. Byť se to pak v sezoně 2006/07 opravdu stalo poprvé skutečností. Tak pánové a dámy: Na Českou ligu v Roudném! V nejednom jihočeském klubu se na dokopné lize ponese chorál: Tak jsme v lize no a có." A jak praví stará pravda, kterou do světa fotbalu přinesl renomovaný jihočeský trenér: Každý bod v lize má svoji váhu.