Jižní Čechy – Tři kola má za sebou krajská fotbalová I. B třída mužů. Ve skupině D, kde působí devět týmů z Jindřichohradecka, se zatím na čele usadilo duo Lišov, Ševětín.

Nová Včelnice zdolala Třebětice 1:0. Na snímku domácí Libor Holec (vpravo) a třebětický Petr Švarc. | Foto: deník/Zdeněk Prager

Hned za nimi jsou po nejtěsnější výhře nad Třeběticemi hráči Nové Včelnice. Po nepovedeném uplynulém ročníku se na lepší časy možná blýská i v Nové Bystřici, která zásluhou hattricku Jiřího Havla zdolala ve svém číměřském azylu Slavonice a momentálně okupuje čtvrtou příčku. Nadále však tápou lomničtí fotbalisté a po porážce od Ševětína klesli až na dno.

N. VČELNICE – TŘEBĚTICE 1:0 (1:0)

Jan Pudil, trenér TJ N. Včelnice (3. místo): „Zahájili jsme poměrně dobře a už ve 4. minutě nejmenší hráč na hřišti Petráš trefil hlavou břevno. Měli jsme stálou převahu, ale hosté byli zalezlí na své polovině a nám se je povedlo přelstít pouze jednou, když Bednář utekl po křídle a z jeho přihrávky Pacholík skóroval do prázdné branky. Po přestávce Třebětičtí hru otevřeli, byli daleko aktivnější a také lepší než my, naše obrana však pracovala velmi dobře a z rychlých brejků jsme se dostávali do šancí. Bohužel, stejně jako v řadě jiných duelů jsme je nedokázali zužitkovat, takže to bylo vydřené vítězství."

Josef Bastl, manažer Sokola Třebětice (9.): „Domácím patřila úvodní čtvrthodina, v níž si zásluhou našich nedůsledností v obranné činnosti vytvořili několik zajímavých možností. Pak jsme se oklepali a ve zbytku první půle už se šance střídaly, ale střelci na obou stranách neměly svůj den. Ve 40. minutě jsme nepohlídali autové vhazování a Včelnice nás potrestala gólem, který se ukázal jako rozhodující. Po přestávce se totiž hrálo opatrněji a soupeř si hubené vítězství pohlídal také proto, že jsme museli kvůli třem zraněním zasáhnout do sestavy."

Č. VELENICE – LEDENICE 3:3 (0:2)

Karel Macho, předseda a trenér Lokomotivy Č. Velenice (5.): „Ledenice pro nás nejsou zrovna oblíbený soupeř. Začali jsme velice dobře a hned v úvodu jsme si vytvořili tři brankové příležitosti. Bohužel bez kýženého efektu. Naopak, v 10. minutě se po první střele na bránu dostali do vedení hosté. Dále jsme měli více ze hry, ale přišla 33. minuta, chyba ve středu hřiště, druhá střela na naší branku a opět se radovaly Ledenice. Věřil jsem, že utkání otočíme, protože na hřišti jsme byli daleko nebezpečnější. To potvrdil to ve 48. minutě Fiala, který po přihrávce Kopeckého tvrdou ranou z vápna snížil. Bohužel pro nás, soupeř v 56. minutě po standardce poblíž vápna udeřil potřetí. Poté jsme posílili útok, hru jsme více otevřeli a šance se rodily na obou stranách. Góly jsme už dali pouze my a to v 77. a 88. minutě Jarda Bittengl. Hostující Winkler dostal na konci červenou kartu za nesportovní chování. Jsem rád, že jsme nesložili zbraně a dokázali vyrovnat. Za zamyšlení stojí, že dvě domácí utkání skončila stejným výsledkem, ale měla i obdobný průběh."

K. ŘEČICE – ŠEVĚTÍN 1:2 (1:1)

Peter Jánošík, trenér Sokola K. Řečice (10.): „Na marodku nám po minulém utkání přibyli dva středoví hráči Pozníček s Bílkem, takže jsme museli hodně improvizovat a hned pět hráčů nastoupilo na jiných postech než obvykle. Věděli jsme, že to proto nebude o kráse, ale o bojovnosti. Ševětín je kvalitní soupeř, ale v poli nás nepřehrál. Hrozil však ze standardek. Ve 20. minutě se také ujal z přímého kopu vedení, když kluzký míč poněkud lacino proklouzl brankáři Jandovi za záda. Ve 33. minutě bylo vyrovnáno. Grošek na půlce vybojoval balon, krásně jej předložil Fischerovi, ten oklamal obranu i gólmana a nezištně přihrál Ondrovi Jánošíkovi, jenž míč uklidil do prázdné branky. Zlomová byla zřejmě 72. minuta, kdy Fischerovi v jasné šanci sjel míč z nohy a netrefil. Deset minut před koncem fauloval Ondra Jánošík na hranici pokutového území, sudí zapískal penaltu a hosté z ní zaznamenali vítěznou trefu. Kluci však podali bojovný výkon, který oceňuji. Nad porážkou není třeba lamentovat, pokud podobný přístup zopakují i v dalších soubojích, výsledky se jistě dostaví."

SOBĚSLAV B – SUCHDOL 1:2 (0:1)

Jan Kříž, trenér Sokola Suchdol (11.): „Úvod nám vyšel, už v 7. minutě výborně vystřelil Špale, gólman míč neudržel a Kuchyňka jej dorazil do sítě. My měli ještě jednu velkou šancí, kterou nedal Štěpánek, jinak byl však první poločas velice vyrovnaný. Po změně stan si domácí vytvořili ve snaze o vyrovnání tlak a korunovali jej v 62. minutě. Naštěstí o šest minut později Štěpánek po individuální akci obešel i brankáře a zajistil nám první výhru v sezoně. Soupeř nás sice ještě tlačil, ale podruhé srovnat skóre se mu už nepovedlo. Mužstvo si zaslouží pochvalu za to, že dřelo až do konce."

CHLUM – LIŠOV 2:4 (2:2)

Karel Flaška, předseda Jiskry Chlum (6.): „Prvních pět šest minut se neslo v naší režii, ale v 10. a 11. minutě jsme hrubě chybovali a soupeř se během mžiku dostal do dvoubrankového náskoku. Do přestávky se nám však povedlo srovnat krok, když nejprve Hájek vyhrál souboj s lišovským gólmanem a Kamenický dával do prázdné branky, a pak jsme po ruce ve vápně zahrávali pokutový kop, který proměnil Vaníček. Jenže tři minuty po obrátce hosté po našem dalším velkém zaváhání přidali třetí zásah a my se ve snaze co nejrychleji vyrovnat uchýlili k nakopávání dlouhých balonů před šestnáctku Lišova. S tím si však vyspělý protivník poradil a naopak hrozil z rychlých brejků. Po jednom z nich jsme deset minut před koncem kapitulovali počtvrté a bylo rozhodnuto."

LOMNICE – D. BUKOVSKO 0:3 (0:1)

Denisa Kroupová, vedoucí mužstva Tatranu Lomnice (14.): „Utkání se mi velmi těžko hodnotí, přestože první poločas byl víceméně vyrovnaný. My se dostali do tří šancí. Nejprve Patrik Němec v 16. minutě prudkou střelou trefil jen brankaře, ve 28. minutě poté Kaštánek nastřelil nohy hostujícího gólmana a v 41. minutě po rohu Nováka minul bránu hlavičkující Zákostelecký. Soupeř náš nezdar však vzápětí potrestal a ujal se vedení. To nás, bohužel, položilo. Druhé dějství už se odehrávalo v režii Bukovska, které tak zaslouženě zvítězilo. Nám se už vůbec nic nedařilo. Chtěla bych podotknout, že fotbal je kolektivní hra a je nejvyšší čas začít tento fakt respektovat."

N. BYSTŘICE – SLAVONICE 3:1 (2:0)

Zdeněk Steklý, obránce Jiskry N. Bystřice (4.): „Věděli jsme, že musíme pokrýt nebezpečné náběhy Bártů a Bodláka, přesto nám hosté v první půli dost hrozili, přičemž při jedné situaci nám pomohla tyč. To už jsme však byli ve vedení, do kterého nás dostal po závaru před brankou Slavonic střelou k tyči Havel. V samém závěru první půle Feytl výborně vystihl rozehrávku soupeře, nahrál do vápna Havlovi, jenž si udělal prostor pro střelu a zařídil nám do druhého dějství komfort dvougólového vedení. O ten jsme záhy po přestávce přišli, když jsme ztratili balon v nebezpečném prostoru a střídající Peschel dokázal prostřelit Evjáka. Naštěstí se nám brzy povedlo odpovědět, neboť Feytl krásně vysunul Králíčka, ten našel Havla, jemuž se podařilo završit hattrick. Zbývalo ještě dost času, Slavonice se snažily tlačit, ale už jsme je do velkých šancí nepustili. A co prošlo, spolehlivě pochytal Evják. Mohli jsme také ještě přidat další gól, šance na to byly, avšak skóre se již neměnilo. Celkově to bylo podobné jako s Ledenicemi, tedy vyrovnané utkání, jež jsme vyhráli díky pracovitosti, nasazení a produktivitě Jirky Havla. Bylo nás 16 do pole, všichni makali. Jen tak dál."

Radek Kučera, trenér Sokola Slavonice (13.): „Začali jsme špatně, moc zvolna, navíc jsme po individuální chybě poměrně brzy inkasovali. Pak se hra trochu srovnala, měli jsme i šanci, ale Křížka nastřelil jen tyč. Těsně před přestávkou jsme dostali druhý gól po špatné rozehrávce brankáře, který se nedomluvil s obráncem. Do druhé půle jsme vystřídali a na hrot poslali dva útočníci ve snaze zvýšit tlak na soupeřovu obranu, což se nám vyplatilo hned ve 48. minutě, kdy Peschel zaznamenal kontaktní branku. Bohužel, v době, kdy jsme se nadechovali k trvalejšímu náporu, přišla další velká chyba, jíž Bystřice potrestala třetím zásahem. Sice jsme stáhli obranu na tři hráče a ještě posílili ofenzivu, ale přestože jsme měli převahu, do černého jsme se trefit nedokázali a po nedobrém výkonu jsme po zásluze prohráli."

Jak nastoupili

TJ NOVÁ VČELNICE

Holický – Vajda, Šlapanský, Holec (65. Hulík), O. Blažek – Petráš, Hornát (71. Tuček), Nebeský, Mareš – Pacholík (70. M. Blažek), Bednář.

SOKOL TŘEBĚTICE

R. Havlík – V. Havlík, Zamazal, J. Habr, Mašát – Švarc, Kelbler (50. Pokorný), V. Habr, P. Chvátal (15. J. Chvátal) – V. Bastl, P. Bastl (65. Plachý).

LOKOMOTIVA ČESKÉ VELENICE

Maroušek – Srpek, Candra, Dvořák, Macho – Bittengl, Kotrba (74. Filip), Samec, Hasík (61. Sokol) – Fiala (76. Bambule), Kopecký.

SOKOL KARDAŠOVA ŘEČICE

Janda – Idrizaj, Madar, P. Vosecký, Kvasnička – O. Jánošík, Grošek, V. Jánošík, Kovář, Janeček (70. Houska) – Fischer.

SOKOL SUCHDOL NAD LUŽNICÍ

Dunaj – T. Záruba, Šuba, Špale, F. Rácik – Březina, Gorný, Hofbauer, Kříž – Štěpánek (74. Kamiš, 90. Čáp), Kuchyňka (80. Pytel).

JISKRA CHLUM U TŘEBONĚ

Černoch – Kamenický (82. Eliáš), Smetana, Míka, Řepa – Kotil, Soudek, J. Flaška, Vaníček – R. Flaška (46. Tomi), Hájek.

TATRAN LOMNICE NAD LUŽNICÍ

Michal – Hynek (60. Prášek), Nohava, Zákostelecký, Šachl – Heger (60. Lisko), Novák, R. Němec, Řehoř – P. Němec, Kaštánek (83. Krejník).

JISKRA NOVÁ BYSTŘICE

Evják – Hudeček, Steklý, Bobál, Beneš – Králíček (84. Chuda), J. Schramhauser (89. T. Kratochvíl), Jaroš (70. Kos), R. Schramhauser (55. Veith) – Havel, J. Feytl (80. Kodada).

SOKOL SLAVONICE

Pospíchal – Lojda (46. Kubeš), Balík, Trávníček, Drobilič – Daniel Lovětínský, Bártů, R. Jindrák, Jahoda (46. Peschel) – M. Bodlák – Křížka.