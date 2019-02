České Budějovice – Jako první z jihočeských fotbalistů jarní souboje o body zahájila v lize juniorů jednadvacítka Dynama

Jindřich Kadula možnost jít si zahrát za juniorku uvítal. | Foto: Deník/ Jan Škrle

Zatímco na podzim juniorka Dynama v Liberci 2:1 vyhrála, na Složišti v odvetě témuž soupeři 0:2 podlehla.



Hosté z Liberce o své výhře rozhodli dvěma brankami v úvodní půlhodině: první byla z penalty, na druhé se podepsali domácí obránci sérií chyb při rozehrávce. „Oba góly byly hodně laciné – první po zbytečném faulu, druhý ani nekomentuji," hněval se po zápase trenér Petr Skála, jenž měl zejména do půle výhrady ke hře obranné čtveřice svého mužstva. „Hlavně levá strana nám hořela."

Ve druhém poločase mladíci Dynama znatelně přidali a vypracovali si i několik dobrých příležitostí: ve 47. minutě po Blažkově přímém kopu hlavičku Kaduly brankář Konečný kryl, krátce nato Krejčí ze slibné pozice překopl a deset minut před koncem Bálek z rohu malého vápna tísněn bekem poslal míč jen do gólmana.

Výhra hostí přesto dle trenéra Skála byla zasloužená. „Předčili nás v pohybu, a byť jsme se po půli zlepšili a třeba Krejčí či pendlové z áčka Kadula a Matějka byli hodně vidět, pořád mi chybělo v naší hře více vůle se o výsledek porvat. To jsem u našich kluků postrádal," nijak trenér juniorky Dynama neskrýval své zklamání. „Na druhou stranu je pravda, že z podzimní sestavy chybí šest sedm hráčů a že máme v týmu řadu mladých kluků. Ani to však nemůže pro nás být omluvou," zdůraznil.

V neděli juniorka Dynama jede v dalším kole do Plzně.

V sobotní přípravě fotbalistů druholigového Dynama s Chrudimí (1:1) naskočil Jindřich Kadula až na poslední půlhodinu, možnost jít si zahrát den nato v lize juniorů proti Liberci tudíž uvítal. „Byl to první mistrovský duel v tomto roce a pro mě příležitost odehrát kvalitní zápas. Pro mě tudíž jedině dobře," zdůraznil pro klubový web nadějný středopolař. „Když po po Chrudimi trenér za mnou a Lukášem Matějkou přišel, že půjdeme další den za juniorku, potěšilo mě to," dodal.

Byť Kadulu trenér Skála za aktivitu vyzdvihl, hráč samotný ve hře týmu viděl rezervy. „Za první půli si Liberec vyhrát asi zasloužil. Jeho hráči byli agresivnější, my byli všude o krok později. Navíc jsme nedůsledně bránili a dávali jim hrozně moc prostoru. Oba góly, co jsme dostali, jsme soupeři prakticky sami nabídli," připustil Jindřich Kadula.



Devatenáctka Dynama začíná ligu na Slavii





Týden po juniorce Dynama začne jarní část sezony též pro devatenáctku, která se v úvodním jarním kole I. ligy dorostu v sobotu střetne v Praze se Slavií.



V generálce dorostenci Dynama porazili muže Katovic 4:1. „Jak už jsem říkal, generálkou pro nás byl už minulý zápas v Příbrami," poznamenal trenér devatenáctky Dynama Pavol Švantner, utkání s týmem z horní části krajského přeboru mužů nicméně označil za vhodnou přípravu pro doladění herní pohody před sobotní ligovou premiérou. „Bohužel se nám zranil Marek Kalousek, a to je pro nás velká nepříjemnost. Je to pro naši útočnou fázi stěžejní hráč, a tak jsme si chtěli vyzkoušet, jak to bez něho půjde," vraštil čelo trenér Švantner, své hráče ale za odvedený výkon pochválil. „Akorát mě mrzí, že jsme neproměnili víc šancí, jichž jsme měli plno. Koncovka nás zatím stále trápí," litoval kouč Dynama U19.