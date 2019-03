Jihočeši zakončili podzimní účinkování na čtrnácté příčce tabulky, a tato pozice by na konci sezony takřka jistě znamenala sestup.

„Nikdo teď samozřejmě neví, kolik týmů bude padat, ale rádi bychom skončili na takových příčkách, kterých se to týkat nebude. Víme, že je před námi hodně těžké práce, bojovat o záchranu se zřejmě bude až do posledního kola, ale věřím, že je v silách mužstva divizi udržet,“ je přesvědčený jindřichohradecký kouč.

K optimismu jej vede rovněž skutečnost, že v řadě utkání jeho tým rozhodně nebyl horší než soupeř, ale buď platit nováčkovskou daň za nezkušenost, nebo vyhořel v koncovce.

„Na té jsme se během přípravy snažili zapracovat, vyšla nám i generálka, kdy jsme vstřelili sedm gólů, tak nám to snad vydrží,“ doufá Marek Černoch.

Hovořil tak o utkání se Žirovnicí, které jeho tým vyhrál 7:3. Před tím Hradec porazil 3:1 Dynamo U19, Třeboň 2:1 a Havlíčkův Brod 3:0. Jedinou porážku utrpěl při přestřelce s Roudným (4:5).

S průběhem zimní přípravy kouč vyjádřil spokojenost, kromě tréninků v domácím prostředí mužstvo absolvovalo i soustředění.

„Vždycky se dají najít nějaké mouchy, ale domnívám se, že v daných možnostech jsme absolvovali vše, co jsme si naplánovali a na přístup hráčů se nemohu stěžovat. Ale to hlavní se ukáže až v ostrých zápasech o body,“ podotkl trenér.

Do druhé části sezony FK Jindřichův Hradec 1910 vstupuje s několika změnami v hráčském kádr a je nutné dodat, že velmi zajímavými.

Co se týče odchodů, do Dynama se vrátil Mikuláš Jáša, kvůli pracovnímu vytížení odešel do Suchdola nad Lužnicí hostovat Ondřej Černoch a do Kardašovy Řečice přestoupil Jiří Tajml.

Dres týmu od Vajgaru naopak budou nově oblékat záložník Rostislav Tomek z českobudějovického Dynama a obránce Vojtěch Kněžínek, jenž přišel z Dačic.

A teď to nejzajímavější. Jihočeši totiž získali hned trojici zahraničních posil tmavé pleti. Z RSC Genk přišel ofenzivní belgický hráč Ismael Lukoki, jenž má dvoje občanství, po otci je Konžan a tuto africkou zemi reprezentuje ve výběru do 20 let. Kádr doplní ještě dva Nigerijci. Obránce Daniel Ijeh působil v tamní druhé lize, George Amanze je záložník.

Jak se vlastně zmiňovaní cizinci dostali na jih Čech? „Potřebovali jsme posílit v každé řadě, oslovili jsme řadu hráčů, ale nedopadlo to třeba kvůli tomu, že raději skončili v Rakousku. Nakonec se nám naskytla možnost využít služeb sportovní agentury, která se zaměřuje na vyhledávání mladých hráčů především z afrických zemí a výsledkem jsou právě tito tři fotbalisté. Belgičan už je s námi, jeví se velmi dobře, je to hodně dynamický hráč. Pokud stihneme vše vyřídit administrativně, mohl by nastoupit už v neděli v Sedlčanech. Jeden z Nigerijců přiletí příští týden, ten druhý pak do konce března. Myslím, že jejich angažování bude zajímavé pro nás i pro diváky,“ zmínil Marek Černoch.

Doma se jindřichohradečtí fotbalisté poprvé představí v sobotu 16. března v souboji s Přešticemi (10.30).

Kádr FK Jindřichův Hradec 1910

Brankáři: Jakub Hulík, Lukáš Hejníček.

Obránci: Michal Völfel, Petr Řehoř, Daniel Ijeh, Jiří Chalupský, Ondřej Blažek, Vojtěch Kněžínek, Luboš Králíček.

Záložníci: Filip Votava, Rostislav Tomek, Vít Kučera, Tadeáš Jindra, George Amanze, Martin Janák, Filip Waník, Daniel Cettl

Útočníci: Martin Toman, Ismael Lukoki, Vojtěch Princ.

Realizační tým

Trenér: Marek Černoch. Asistent trenéra: Václav Císař. Sportovní manažer: Tomáš Cypra. Trenér brankářů: Jiří Mazánek. Kustod: Jan Aldorf.