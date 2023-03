Pestrý víkendový program mají před sebou fotbalové soutěže z pohledu týmů z Jindřichohradecka. Krajský přebor pokračuje už třetím jarním kolem, premiéra čeká jihočeské I. třídy a také okresní přebor. Kam se můžete vypravit?

Fotbalisté Třebětic přivítají v úvodním jarním kole I. A třídy budějovickou Lokomotivu. | Foto: Miroslav Jánský

Krajský přebor

Třeboň – Osek (ne 10.30), Milevsko – Jindřichův Hradec (ne 15).

I. A třída sk. B

Třebětice – Slavia České Budějovice (ne 15), Mladá Vožice – Dačice (ne 15)

I. B třída sk. D

Borek – České Velenice (so 10.15), Ševětín – Slavonice (so 10.15), Horní Žďár – Lomnice nad Lužnicí (so 10.15), Buk – Nová Včelnice (so 15), Třeboň B – Suchdol nad Lužnicí (ne 15), Nová Bystřice – Kardašova Řečice (ne 15), Neplachov – Studená (ne 15).

Okresní přebor

Novosedly nad Nežárkou – Staré Hobzí (so 15), Chlum u Třeboně – Peč/Český Rudolec (so 15), Dačice B – Stará Hlína (so 15), Strmilov – Číměř/Nová Bystřice (so 15), Lodhéřov – Kunžak (so 15), Suchdol nad Lužnicí B – Stráž nad Nežárkou (so 15), Lásenice – Popelín (ne 15).