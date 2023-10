/FOTOGALERIE/ V plném proudu jsou republikové, krajské i okresní fotbalové soutěže mužů. Kam se můžete o víkendu na Jindřichohradecku vypravit a kde hrají další týmy z okresu? Nabídka je velmi pestrá.

V posledním domácím utkání se jindřichohradečtí fotbalisté (v modrém) rozešli smírně 1:1 se silnou pražskou Aritmou. Nyní je čeká jihočeské divizní derby, v němž v neděli 15. října přivítají Český Krumlov (16 hodin). | Foto: Deník/Zdeněk Prager

Když Jindřichův Hradec působil v divizi, Český Krumlov hrál krajský přebor. V minulé sezoně se to otočilo a nyní po postupu týmu od Vajgaru tak konečně po několika letech dochází k derby těchto dvou jihočeských celků v republikové soutěži. Tyto souboje většinou nemívají favority, ale je jisté, že v komfortnějším postavení se nachází hradecký nováček, přestože si v nekompletním složení naposledy odvezl nepříjemnou porážku 0:4 ze Sokolova. V tabulce mu však patří sedmá příčka, což je nejlepší postavení ze všech účastníku z jihu. Krumlov naopak jen vzpomíná na úspěšné tažení v minulém sezoně a aktuálně se s jedinou výhrou krčí na dvě tabulky divizní skupiny A.

V krajském přeboru se oba zástupci okresu představí doma. V tabulce druhá Třeboň, které se na podzim mimořádně daří, se bude snažit v neděli dopoledne potvrdit roli velkého favorita v souboji s Dražicemi, kterým patří až čtrnáctá příčka. Třebětický nováček už se, zdá se rozkoukal, a předvádí solidní výkony. Zatím mu patří slušivá sedmá pozice a hlavně doma je pro všechny hodně nepříjemným protivníkem. Jak se s tím vypořádají hráči Protivína, kteří zatím nasbírali shodně bodů jako jejich nedělní soupeř?

V I. A třídě se oba zástupci okresu představí na půdě soupeřů. Dačice se v uplynulém kole prostřílely do čela skupiny B a svou pozici budou hájit už v sobotu dopoledne ve Čtyřech Dvorech, které jsou sedmé. Předposlední Novou Včelnici čeká výjezd do Mladé Vožice, jež minulý víkend šokovala vítězství v Sezimově Ústí.

Krajská I. B třída ve skupině D registruje deset týmů z Jindřichohradecka, takže každý víkend je na programu nějaké zajímavé utkání s dostatečným nábojem. Zajímavou konfrontací slibuje mač mezi strážským nováčkem a Novou Bystřicí, střetnutí vedoucího Horního Žďáru se Suchdolem, nebo duel lepšícího se Buku se Slavonicemi.

Pokračují pochopitelně i okresní soutěže mužů. V přeboru bude patrně největší pozornost upřena n stadion u Dyje, kde dačické béčko v místním derby přivítá v sobotu rezervu Třebětic. Vedoucí Strmilov bud hájit svou pozici na hřišti suchdolského béčka a Kunžak se pokusí navázat na šokující výhru 8:2 ve Staré Hlíně, ale proti rozjetému nováčkovi z Jarošova nad Nežárkou, jenž s usadil na druhém místo to nebude mít vůbec snadné.

Divize – 11. kolo

Jindřichův Hradec – Český Krumlov (ne 16)

Krajský přebor – 11. kolo

Třeboň – Dražice (ne 10.30), Třebětice – Protivín (ne 15)

I. A třída sk. B – 9. kolo

Čtyři Dvory – Dačice (so 10.15), Mladá Vožice – Nová Včelnice (so 15.30)

I. B třída – 9. kolo

Dobrá Voda – Lomnice (so 10.15), Horní Žďár – Suchdol nad Lužnicí (so 10.30), Stráž nad Nežárkou – Nová Bystřice (ne 15), Buk – Slavonice (ne 15), Nemanice – Studená (ne 15), Třeboň B – Ševětín (ne 15, Břilice), Neplachov – Kardašova Řečice (ne 15.30)

Okresní přebor – 9. kolo

Dačice B – Třebětice B (so 15.30), Novosedly nad Nežárkou – Lodhéřov (so 15.30), Lásenice – Číměř/Nová Bystřice (ne 15), Kunžak – Jarošov nad Nežárkou (ne 15), Staré Hobzí – Stará Hlína (ne 15), Suchdol nad Lužnicí B – Strmilov (ne 15.30)

Okresní soutěž sk. A – 7. kolo

Majdalena – Plavsko (so 15.30), Chlum u Třeboně – Staňkov (so 15.30), České Velenice – Rapšach (so 15.30), Halámky/Hranice – Klikov (ne 15.30)

Okresní soutěž sk. B – 7. kolo

Popelín – Cizkrajov (so 12), Deštná – Český Rudolec (so 12), Staré Město pod Landštejnem – Peč (so 15.30), Kardašova Řečice B – Buk B (ne 15.30)