V divizi se pozornost soustředí na jihočeské derby, v němž jindřichohradecký celek přivítá Soběslav. Domácí tým má soupeři rozhodně co oplácet, neboť na podzim s ním utrpěl debakl 0:7.Snadné to Hradec mít rozhodně nebude, neboť jej trápí rozsáhlá marodka.

Fotbalisté Třeboně po nečekaném velikonočním skalpu druhých Prachatic a smolné porážce se Strakonicemi zavítají na půdu v tabulce předposledních Čimelic, kde by chtěli rozhodně bodovat.

V I. A třídě o jednu z posledních nadějí, jak ještě reálně pomýšlet na záchranu, hraje Nová Včelnice. Poslední tým soutěže hosté budějovickou Slavii, která má sice o deset bodů víc, ale není nepřekonatelným protivníkem. Dačický Centropen rovněž nemá body na rozdávání, ale u Dyje přivítá velmi silného protivníka v podobě druhého Lišova.

Třebětický suverén I. B třídy v 18. kole přivítá poslední Dolní Bukovsko a bude jen na něm, zda soupeře nepodcení a udrží si gloriolu neporazitelnosti. O víkendu sehrají i další zajímavé duely. O záchranu bojující velenická Lokomotiva změří v azylu v Nové Vsi síly s Kardašovou Řečicí, podobně ohrožená Lomnice hostí nevyzpytatelný Buk a Suchdol se bude snažit dobrou formu potvrdit na hřišti druhého Neplachova. Nutně potřebuje uspět Nová Bystřice, kam dorazí Ledenice.

Velmi vyrovnaná a zamotaná situace je na čele okresního přeboru, kde na nejvyšší příčku může reálně pomýšlet minimálně šest týmů, které se vtěsnaly do rozmezí šesti bodů. Po nečekaně hladké porážce v Kunžaku potřebují zabrat vedoucí Slavonice, které svedou souboj se Starým Hobzím. Druhá Stráž hostí nebezpečný Kunžak, třetí Peč nastoupí na hřišti o udržení bojujícího Popelína. Souboj o černého Petra čeká Lásenici s rezervou Nové Včelnice.

Po dlouhé přestávce se konečně dočkají i fotbalisté v nejnižší soutěži, která má v obou skupinách na programu 10. kolo. V áčku zatím vede bez porážky a s jedinou remízou Lodhéřov, kterému na záda dýchá Klikov a překvapivě i béčku Buku. V druhé skupině se na čle seřadila trojice v pořadí Třebětice B, Dačice B a Cizkrajov, mezi nimiž je jen bodový odstup.

Divize – 22. kolo

Jindřichův Hradec – Soběslav (ne 16)

Krajský přebor – 22. kolo

Čimelice – Třeboň (so 17)

I. A třída sk. B – 18. kolo

Nová Včelnice – Slavia Č. Budějovice (so 15), Dačice – Lišov (so 17)

I. B třída sk. D – 18. kolo

Horní Žďár – Třeboň B (so 10.30), Studená – Olešnice (so 16), Lomnice – Buk (so 17), Nová Bystřice – Ledenice (so 17), Třebětice – Dolní Bukovsko (ne 15), Neplachov – Suchdol (ne 16), České Velenice – Kardašova Řečice (ne 17, Nová Ves).

Dohrávka 17. kola: K. Řečice – Neplachov (pá 18).

Okresní přebor – 18. kolo

Slavonice – Staré Hobzí (so 13.30), Popelín – Peč/Český Rudolec (so 13.30), Lásenice – Nová Včelnice B (so 17), Suchdol B – Strmilov (so 17), Stará Hlína – Novosedly (so 17), Stráž – Kunžak (ne 14), Číměř/Nová Bystřice B – Chlum (ne 14)

Okresní soutěž sk. A – 10. kolo

Buk B – Klikov (so 13.30), Lodhéřov – České Velenice B/Nová Ves (so 17), Halámky/Hranice – Majdalena (ne 15.30), Plavsko – Staňkov (ne 16).

Okresní soutěž sk. B – 10. kolo

Jarošov – Český Rudolec/Peč B (so 13.30), Staré Město – Cizkrajov (so 17), Černíč C – Třebětice B (ne 10.30), Dačice B – Slavonice B (ne 15)