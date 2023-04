Další porci fotbalu nabízí víkendový program napříč krajskými a okresními soutěžemi. Kam se můžete na Jindřichohradecku vypravit?

Fotbalisty o víkendu čekají další zápasy o mistrovské body. | Foto: Deník/Zdeněk Prager

V krajském přeboru se doma představí Jindřichův Hradec, který z pozice vedoucího celku tabulky hostí Rudolfov a doma bude chtít potvrdit roli favorita. Třeboň zavítá na půdu semického nováčka, jenž si naposledy přivezl sedmigólový debakl ze hřiště táborského béčka. Ani Jiskra se doma příliš nevyznamenala, neboť od Oseka schytala porážku 1:4. Oba týmy si tak budou chtít napravit reputaci.

V I. A třídě se vedoucí Třebětice vypraví na souboj nováčku do Jistebnice, která jim na podzim připravila jedinou porážku v soutěži (3:5), takže je jasné, že svěřenci kouče Černocha, kteří vstoupili do druhé části sezony impozantně, mají o motivaci postaráno. Po snadné výhře v Mladé Vožici se na svém stadionu předvedou hráči Dačic, kteří v roli třetího týmu tabulky změří síly s táborským Meteorem. Mužstvo od Dyje to však nebude proti kvalitnímu protivníkovi snadné, neboť ve Vožici přišlo o oba vyloučené stopery, kteří tak mají stopku.

Týmy z Jindřichohradecka vyklidily hned v úvodním kole druhé části I. B třídy pozice na nejvyšších příčkách, odkud je vytlačily Borek a Neplachov. Nová Včelnice , která přišla o pozici lídra, si bude chtít spravit po remíze v Buku chuť v duelu s béčkem Třeboně. Zajímavý duel se bude hrát pod Javořicí, kde Studená přivítá Novou Bystřici. Slavonice budou čelit rozjetému Borku, to samé platí v případě lomnických fotbalistů, které čeká bitva s Neplachovem. Suchdol doma hostí souseda v tabulce z Horního Ždáru, který má shodný počet bodů.

V okresním přeboru bude chtít doma první Stráž potvrdit postavení suveréna proti lodhéřovskému celku, ale musí se být na pozoru, neboť nováček v prvním jarním kole vypráskal Kunžak 7:0. A právě tento celek se rozhodně před místním derby se Strmilovem nenachází v optimálním rozpoložení. Důležitý vzájemný zápas z výhledem na záchranu čeká Popelín, kam zavítá Chlum a zajímavý duel je na programu v Číměři, kde se představí v tabulce druhé dačické béčko, na které domácí mužstvo ztrácí jen tři body.

Krajský přebor

Semice – Třeboň (so 13), J. Hradec – Rudolfov (ne 16)

I. A třída sk. B

Jistebnice – Třebětice (so 13), Dačice – Meteor Tábor (so 16.30)

I. B třída sk. D

Kardašova Řečice – Ševětín (so 10), Slavonice – Borek (so 13), Nová Včelnice – Třeboň B (so 13), Suchdol nad Lužnicí - Horní Žďár (so 16.30), Lomnice nad Lužnicí – Neplachov (so 16.30), Studená – Nová Bystřice (so 16.30), České Velenice – Buk (ne 16.30)

Okresní přebor

Stará Hlína – Lásenice (so 16.30), Popelín – Chlum u Třeboně (so 16.30), Kunžak – Strmilov (so 16.30), Číměř/Nová Bystřice B – Dačice B (ne 13), Peč/Český Rudolec – Novosedly nad Nežárkou (ne 14), Stráž nad Nežárkou – Lodhéřov (ne 14), Staré Hobzí – Suchdol nad Lužnicí B (ne 15)