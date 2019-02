Jindřichohradecko - Fotbalové soutěže mužů na Jindřichohradecku pokračují o víkendu dalšími zápasy, v pondělí jsou navíc na programu dohrávky tři odložených zápasů okresního přeboru.

Ilustrační snímek. | Foto: Jan Škrle

Okresní přebor mužů

20. kolo: Studená – Č. Velenice (so 16), N. Bystřice B /Číměř – Halámky/Hranice (so 17), St. Hlína – St. Hobzí (so 17), Klikov – Novosedly (so 17), Strmilov – Staňkov (so 17), Popelín – Stráž (so 17), Suchdol B – Kunžak (ne 17).

Dohrávky 19. kola (pondělí): Halámky/Hranice – St. Hlína (15:30), Č. Velenice – N. Bystřice B/Číměř (17), Novosedly – Popelín (17).



Okresní soutěž mužů sk. A

16. kolo: Horní Žďár – Plavsko (so 17), Rapšach – Lomnice B (so 17), Buk – Majdalena (so 17), Lodhéřov – Lásenice (so 17).



Okresní soutěž mužů sk. B

14. kolo: Č. Rudolec – Třebětice B (so 17), Jarošov – Horní Pěna (so 17), Peč – Dešná (ne 15), Cizkrajov – St. Město (ne 15), N. Včelnice B – Slavonice B (ne 17).