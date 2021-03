8. ročník. Hřiště:Dolní Dvořiště, Malonty, Vyšší Brod a Loučovice

Termín: 27. – 30.5.

Epidemická situace už snad bude alespoň o chlup lepší a dovolí odehrát 8. ročník turnaje, který jeho zakladatel Zdeněk Zbytek původně pojmenoval příznačně: Magic Cup Šumava aneb O pohár kouzelné Vltavy.

Přímo osmý ročník by se měl hrát pod názvem Magic Cup Šumava 2021. „Přihlásilo se několik klubů,“ informoval člen výkonného výboru turnaje Augustin Panský. Na jeho stole zůstala červeně zatržena třeba tato jména: Sparta Praha, 1.FK Příbram, SK Sigma Olomouc, FK Teplice, Dukla Praha. „Dále má zájem přijet družstvo z Kanady, ale je otázkou, zda bude možné cestovat.“ Do organizace se aktivně zapojil také bývalý český reprezentant Karel Poborský, který byl dokonce prezidentem úplně prvního ročníku oblíbeného mládežnického fotbalového turnaje. Pomoc přislíbil ze struktur FAČR. „Pokud to situace dovolí, doplní turnaj družstvy Regionálních fotbalových akademií.“

Pravidelným účastníkem je i bývalý výborný fotbalista a zkušený trenér Jiří Kotrba. Na setkání organizačního výboru padlo datum konání odloženého osmého ročníku. „Turnaj se odehraje od sedmadvacátého do třicátého května 2021 na hřištích v Dolním Dvořišti, Malontech, Vyšším Brodě a v Loučovicích.“

Prestižní fotbalové setkání mládeže podporuje i Fotbalová asociace ČR.

„Turnaj bude zároveň pro Regionální fotbalové akademie České republiky srovnávacím a kontrolním turnajem. Maximum je dvanáct týmů.“

Pořadatelé s nabídkou, kromě týmu z kanadské Ottawy, oslovili i tradiční zahraniční účastníky ze Slovenska, Německa a Rakouska. „Podrobný program turnaje samozřejmě včas zveřejníme.“ Další informace najdou příznivci fotbalu na stránkách turnaje.