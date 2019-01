České Budějovice – Po Josefu Žižkovi a Janu Jílkovi oznámil svůj úmysl ucházet se na sobotní valné hromadě JčKFS o post předsedy i současný šéf svazu Milan Haškovec.

Milan Haškovec hodlá na sobotní valné hromadě obhajovat post předsedy JčKFS. | Foto: Deník/ Bohumil Ortman

Dle informací Deníku jižní Čechy budete na sobotní valné hromadě post předsedy obhajovat. Můžete to potvrdit?

Ještě pár dní do voleb zbývá, některé kluby či okresní svazy mě ale ujistily svou podporou, a pokud mi ji opravdu dají, já tu kandidaturu přijmu. I proto, že chci, aby se situace v jihočeském fotbale sjednotila a měla jednotný ráz.

Na funkci předsedy jste tři kandidáti. Zřejmě jde o post, o který je docela zájem…

Před osmi lety jsme byli čtyři, vedle mě kandidovali pánové Žižka, Skála a Bezemek. Před čtyřmi roky byl naopak kandidát jen jeden. Takže ta situace se všelijak mění.

Pokud se nemýlím, jste šéfem krajského svazu už osm let. Jak to období hodnotíte?

Svaz vedu osm let a předtím jsem ještě rok a půl byl zastupujícím předsedou za pana Hlaváče, jenž na funkci rezignoval. Jsem rád, že se nám během té doby dařilo aplikovat všechny nové věci, které přinesly vždy pozitivum. Ať po stránce sportovní, či ekonomické. Jako příklad bych uvedl registrace, které jsme začali v Budějovicích vystavovat v zemi jako jedni z prvních. Byl to pilotní projekt, do kterého se nikomu moc nechtělo, neboť to znamenalo práci navíc i jisté riziko, zda se novinka osvědčí.

Teď však asi nelitujete, že jste do toho šli?

Přesně tak. Uvítaly to kluby, které nemusí jezdit do Prahy a tam i dlouho čekat, až na ně přijde řada. Nám to přineslo taky určité finanční prostředky, které se obratem do klubů zase vracely.

Co dál se vám podařilo?

Jako úplně první kraj jsme uzavřeli smlouvu s marketingovým partnerem. Ne všemi byla vítána pozitivně, že se tím prý zbavujeme možností těmi marketingovými právy disponovat. Jenže jedna věc je disponovat a druhá sehnat na ta práva sponzory. Krok, který jsme udělali, se ukázal jako správný. Jirka Smrž, jenž toho marketingového partnera zastřešuje, dělá fotbal už jednadvacet let a má úspěchy na všech frontách. Také krajskému svazu hodně pomohl. K čemu se zavázal, to do puntíku i splnil. A nejen to, ještě tam byly také prostředky navíc. Přitom, i když někdo sehnal nějaké peníze někde jinde, Jirka Smrž z toho nedělal žádný problém a ani v tomto směru nás nijak neomezoval.

Když jste zmínil pana Smrže, lze připomenout i jeho podíl na strmém vzestupu fotbalu v Táboře. Z toho jistě i vy, jako krajský svaz, jste měli radost. Stejně jako z toho, že těch osm let, co jste vy ve funkci, se v Českých Budějovicích nepřetržitě hraje první liga. Byť si na tom krajský svaz asi zásluhu nepřipisuje.

Samozřejmě. Každý kraj musí mít nějakého tahouna, jakým tady je Dynamo. Vždy je někdo, kdo udává tón a směr. Byť se může zdát, že výkonnostní a vrcholový fotbal nemají nic společného, pravda to není. Jsou to spojité nádoby. Dynamo je svým způsobem reprezentantem jihočeského fotbalu, v ligových hráčích mají mladí fotbalisté své vzory.

Podobně kladnou roli jistě hraje to, že v tak velké aglomeraci, jakou je Táborsko, se v současnosti hraje druhá liga.

Určitě. Přitom Jirka Smrž to tak vysoko dotáhl s malým městečkem, jakým Sezimovo Ústí je. Z I. A třídy až do druhé ligy, to je velký skok. A že pak došlo ke spojení s Táborem, je důkazem, že to s fotbalem v této části kraje pan Smrž myslí vážně. A kdo ví, třeba se jednou bude v Táboře hrát i první liga.

Mluvili jsme o věcech, na které jste byl pyšný. Ale co se vám za těch osm let nepodařilo?

Nic nového neřeknu, jde ale o problém, který tíží nejen fotbal na jihu Čech, nýbrž i v jiných krajích. Je jím přetrvávající nedostatek rozhodčích. I když ať už naše komise rozhodčích, či i komise okresních svazů dělají, co mohou, pořádají školení a nábory, dělají školy mladých rozhodčích, zájemců se hlásí čím dál míň. Je to trošku takový začarovaný kruh a není divu, že pak třeba v I. B třídě pískají někdy i rozhodčí, kteří by na krajské úrovni už působit neměli. Jak ale říkám, není to problém jen nás, stejně si na poradách krajů stýskají i kolegové odjinud.

Vraťme se k sobotní valné hromadě, na které by vedle vás měli o funkci předsedy usilovat Josef Žižka a Jan Jílek. Jak své protikandidáty vidíte a jak s nimi vycházíte?

S oběma mám naprosto korektní vztahy. Myslím si, že stejně to vidí i oni. Jsme schopni si sednout k jednomu stolu. Každý z nás má nějaké plusy a jistě i nějaké slabiny. všichni tři se ve fotbale pohybujeme už dlouhou dobu. Honza Jílek píská fotbal na té nejvyšší úrovni a jako starosta má zkušenosti i z politiky. Doktor Žižka je podobně jako já osm let ve výkonném výboru. Oba jsou pro fotbal na krajské úrovni určitě přínosem, oba mají předpoklady ve fotbale dobře fungovat.

Jan Jílek v rozhovoru pro náš list nastínil některé věci, s nimiž chce do voleb jít. Jedním z jeho záměrů je i zrušit pokuty za chybějící mládež. Jak se třeba na tohle vy díváte?

Četl jsem to, samozřejmě, nicméně za úplně nejšťastnější myšlenku to nepovažuji. Myslím, že tyto poplatky by měly zůstat. Na druhou stranu si ale stejně jako Honza Jílek myslím, že podpořit lidi, kteří se mládeži věnují, taky nějak finančně, by bylo na místě. Když už jim manželky doma nadávají, ať za to nějakou korunu mají. To je dobrý nápad, jen je třeba ještě vše domyslet. Poplatky bych ale nechal, ať platí obě tyto věci jako provázané nádoby. Nějaký tlak na kluby by v tomto směru měl zůstat. Ať tam nějaký ekonomický stimul je. Když mladé kluky nepřitáhneme k fotbalu, budou nám utíkat k moderním sportům, anebo zůstanou u počítačů.

Josef Žižka zase mimo jiné hovořil o tom, že chce vrátit fotbalu důvěru. S tím byste se jistě i vy ztotožnil?

Fotbal je fenomén, je to ve světě sport číslo jedna, ze všech sportů nejpopulárnější. Jako takový je víc na očích a problémy ve fotbale budou vždycky víc vidět, než v méně populárních sportech. Nemyslím si ale, že by fotbal na jihu Čech byl až tak nedůvěryhodný. Řekl bych, že jsme na tom líp než třeba fotbal na té u nás nejvyšší úrovni.

Týká se to třeba i rozhodčích?

Jistě, vždycky se najde zápas, který nějaký rozhodčí tak říkajíc pořádně zmastí. Nechci za nikoho dávat ruku do ohně, neřekl bych ale, že bychom tady v poslední době měli nějaké extrémy, které by nám udělaly nechtěnou popularitu po celé republice. Když jsme měli setkání s kluby, měli tam jejich zástupci možnost říct, co je nejvíc pálí a trápí. Kdyby se s nějakými extrémně negativními věcmi a jevy setkali, určitě by si to nenechali pro sebe.

Na předsedu jsou tři kandidáti, vyhrát může jen jeden. Co se stane, když post předsedy krajského svazu neobhájíte?

Co se stane? Vůbec nic… Ve fotbale se pohybuji už tak dlouho, že nějaké to místo si v něm najdu. A i kdybych ho nenašel, tak bych si alespoň od fotbalu krásně odpočinul… Mám fotbal rád, dělám ho celý život a určitě bych na něj nezanevřel a chodil bych se na něj dívat dál. Budu-li se ale v něm pohybovat jen jako fanoušek, svět se nezboří.





Kdo hodlá v sobotu kandidovat?





NA PŘEDSEDU JčKFS: Ing. Milan Haškovec (52 let, navrhly ho oddíly Mladé, Malšice, Prachatice + OFS Prachatice, pozn.: nedostatečná nominace – dle stanov musí nominaci na předsedu podat nejméně čtyři kluby, či nejméně dva OFS), ing. Jan Jílek, 39 let, Jankov, Lhenice, Netolice, Vodňany + OFS Č. Budějovice, Písek a J. Hradec), MUDr. Josef Žižka (57 let, Katovice, Kaplice, Blatná, Čt. Dvory, H. Planá + OFS Strakonice, OFS Č. Krumlov)

NA ČLENSTVÍ VE VÝKONNÉM VÝBORU – Za komoru klubů: ing. Milan Haškovec (navrhly ho Mladé, Třeboň, Malšice, Planá/L., FK Prachatice), Vladimír Klíma (Lažiště, Jankov, FK Prachatice), Václav Maroušek (Vodňany), Albert Oláh (Sokol Sez. Ústí), Jiří Řehoř (Bavorovice), ing. Lubomír Skála (J. Hradec, Třeboň, Lokomotiva ČB, Mladé, Malšice), Alois Švarc (Hradiště), Jiří Urban (Jankov), Karel Vácha starší (Hluboká), Josef Vrzal (Protivín, Táborsko), MUDr. Josef Žižka (Katovice). Za komoru OFS: ing. Milan Haškovec (OFS Prachatice), Marek Janíček (OFS Č. Budějovice, J. Hradec a Písek), Vladimír Klíma (OFS Prachatice), ing. Jiří Kulík (OFS Strakonice a Č. Krumlov), ing. Jiří Kureš (OFS Č. Budějovice, J. Hradec a Písek), Jiří Řehoř (OFS Č. Krumlov), Michal Řezáč (OFS České Budějovice, J. Hradec a Písek). Pozn.: Kandidáti, kteří byli do výkonného výboru navrženi jak za komoru klubů, tak komoru OFS, musí nejpozději do zahájení voleb sdělit, za jakou komoru budou kandidovat! Souběžnou kandidaturu v obou komorách vylučuje volebního řád valné hromady JčKFS.

DO REVIZNÍ KOMISE: František Bumba (Suchdol), ing. Tomáš Hajdušek (Katovice, Osek + OFS Strakonice, Č. Krumlov a Č. Budějovice), ing. Vladimír Kašpar (OFS Český Krumlov a Strakonice), ing. Jiří Kubeš (OFS Český Krumlov), JUDr. Ladislav Novotný (FC MAS Táborsko), Ilona Řimnáčová (Vl. Březí + OFS Č. Krumlov).