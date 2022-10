Kniha se podrobně věnuje novodobé historii ženského fotbalu u nás a přináší vzpomínky české reprezentantky Evy Haniaková (nar. 1954). Je to jedinečný a silný příběh významné osobnosti československého, potažmo českého ženského fotbalu, který na časové ose přesahuje více než půlstoletí. Kniha má 408 stran, na kterých najdeme 730 černobílých i barevných fotografií, a jak říká jeden z autorů Lubor Král s úsměvem: "Dalších téměř šest stovek fotografií se už do knihy prostě nevešlo. Myslím, že jsme vybrali ty nejdůležitější."

Je to životní příběh Evy Haniakové, v jejíž vzpomínkách se promítají nejdůležitější sportovní prožitky ve společnosti lidí z blízkého fotbalového prostředí a svých nejbližších - rodiny. Dosavadní život Evy Haniakové je úzce spjatý s historií ženského fotbalu u nás, proto je část knihy věnována klubové, reprezentační i hráčské statistice a neposledně i statistice trenérské. Pamětníci si jistě vzpomenou na dnes již neexistující turnaj týdeníku Mladý svět s názvem O perníkové srdce Mladého světa, který stál na počátku moderní historie ženského fotbalu u nás a položil tak základní stavební kámen budoucímu systému celostátních soutěží.

Připomeňme si krátce kariéru legendy českého ženského fotbalu Evy Haniakové. Aktivně hrála nejvyšší soutěž v SK Slavia Praha (1969 - 1990) a v rakouském Heidenreichteinu (1990 - 2000), kam ji doporučil český fotbalový internacionál Ladislav Vízek. Je osmadvacetinásobnou reprezentantkou. Po návratu z Rakouska hrála ještě v Sokole Řevnice (2000 - 2001) a v FK Liteň (2001). Po skončení aktivní kariéry se začala věnovat trenérské práci u reprezentačního A-týmu žen, dále u kategorií U17 a U15. Přestože aktivně hrála za pražskou Slavii, nyní se věnuje trénování žaček AC Sparta. V roce 2013 převzala vysoké ocenění v podobě Ceny Dr. Václava Jíry, udělované osobnostem s výraznou zásluhou o rozvoj českého fotbalu.

Být šťastná a spokojená se svým životem, plnit si své sny a přání. Radovat se z toho, co bylo a těšit se na to, co přijde. Její úspěchy střídaly i prohry a ona věděla, že se chce se svými prožitky podělit i s dalšími lidmi. A byly tam i záležitosti hodně osobní, třeba vážná nemoc, se kterou bojovala tak, jak byla zvyklá na hřišti - úspěšně. Proto také kývla na nabídku napsat knihu o sobě, což byl její dávný sen. A ten se stal nyní skutečností.

Vraťme se k samotnému křtu poutavé knihy Císařovna fotbalu, kterého se za pěkného počasí zúčastnilo několik stovek návštěvníků všech věkových kategoriích. Mládí reprezentovali fotbaloví žáci Spartaku Kbely a žákyně AC Sparta Praha, přítomno bylo i několik bývalých spoluhráček i svěřenkyň Evy Haniakové z reprezentačních týmů.

V úvodu akce moderátor krátce představil knihu i hlavní představitelku jejího děje. Eva Haniaková nastínila, co čtenáři v knize najdou: "Dnešek je pro mě den s velkým "D", protože nikdy jsem si nepomyslela, že by někdo někdy projevil zájem napsat se mnou knihu. Stalo se, kniha je na světě, za což vděčím jak oběma zde přítomným autorům, tak i nakladatelství, které knihu vydalo. Hodně těžké bylo dávat dohromady to velké množství materiálů, což by mohl potvrdit statistik Lubomír Král. Kniha, to nejsou jen příběhy o mně, ty sepsal Stanislav Hrabě, ale podrobně se věnuje ženskému fotbalu u nás, jeho historii a statistice, co je svým způsobem rarita. To všechno, ale i další zajímavosti, čtenáři v knize najdou a já věřím, že její obsah všechny zaujme."

Samotný křest knihy Císařovna fotbalu provedli společně s Evou Haniakovou starosta Městské části Praha 19 Pavel Žďárský a známý kontrabasista, baskytarista, hudební producent, skladatel, zpěvák, podnikatel a kbelský patriot Karel Vágner. Ten společně se starostou MČ popřál Evě Haniakové hodně zdraví, knize co nejvíce čtenářů, popřípadě další její pokračování, a poté jí zazpíval známý hit Jiřího Suchého Pramínek vlasů. A přidali se i početní diváci.

"Evu Haniakovou znám strašně dlouho, dokonce jsem sehrál několik fotbalových zápasů proti ní, protože jsme s Amforou hráli jak proti ženskému národnímu týmu, tak i proti Slavii. Byly to spíše takové sranda mače, ale bylo to bezvadné. Už to bylo řečené při křtu, knize přeji co nejvíce spokojených čtenářů a Evě samotné hodně zdraví a spokojenou rodinu," řekl nám Karel Vágner.

S dalšími gratulacemi přišli kmotři knihy, čeští fotbaloví internacionálové Ladislav Vízek a Jan Berger.

"Samozřejmě, že přeji knize co nejvíce čtenářů, ale pustit se do další, je strašně těžké. Vím to z vlastní zkušenosti. Mám pocit, že Eva musela všechno povědět už do této knihy. Myslím si, že když si ji pozorně přečteme, najdeme zde o ní úplně všechno. Kniha má hodně stránek a je tam spousta zajímavých fotografií, takže to vydá na dvě knížky dohromady," řekl s úsměvem Ladislav Vízek.

A několik vět přidal i Jan Berger: "Já už jsem to před chvílí řekl, je to kniha o známé fotbalistce, která toho hodně dokázala jak v hráčské kariéře, tak i v trenérské činnosti. Na knihu slyším jenom samou chválu, lidi ji kupují, chodí si pro podpisy, takže bych knize popřál co nejvíce spokojených čtenářů a Evě hodně zdraví. To je nejdůležitější. Věřím, že se bude kniha dobře prodávat, lidé si ji pozorně přečtou, protože je hodně zajímavá."

S gratulacemi přišli také zástupci fotbalového Spartaku Kbely, žákyně AC Sparta Praha, rodinní příslušníci Evy Haniakové a další. V rámci doprovodného programu předvedl své umění profesionální freestylista ve footbagu a fotbalu Jan Weber. Na závěr doprovodného programu zazpíval dva hity od Waldemara Matušky komik, bavič a hudebník Milan Pitkin.

Poté následovala autogramiáda za účasti Eva Haniakové, spoustu podpisů rozdali autoři knihy Stanislav Hrabě a Lubor Král, Karel Vágner a samozřejmě i kmotři knihy Ladislav Vízek a Jan Berger. Jeden z přítomných diváků trefně poznamenal, že je to kniha pro aristokraty. Vždyť se na to podívejte: "Císařovna fotbalu, autoři Hrabě a Král".

"Materiál, který měla Eva Haniaková doma uložený, jsem postupně zpracovával nejen z hlediska textů, ale zároveň i z hlediska fotografického materiálu. V knize je více než sedm set fotografií a dalších šest stovek se jich tam už nevešlo. Eva má úžasný archiv, ale problém byl v tom, že spousta fotografií nebyla podepsaných, takže jsme je zpětně dohledávali. Takže jsme museli bedlivě hledat ve statistikách. Byla to mravenčí práce, ale nakonec je výsledek takový, jaký je. Všechny fotografie, staré několik desítek let, se musely naskenovat ve vysokém rozlišení a barevně upravit. Ale nebyly to jenom fotografie, musel jsem vyhledat výsledky reprezentačního družstva žen v mezistátních zápasech, v ligových soutěžích, v turnaji O srdce Mladého světa a další," zmínil písecký autor Lubomír Král.

Po všech oficialitách zavzpomínala Eva Haniaková v osobních rozhovoru na Písek, kde byla několikrát na soustředění s dívčími reprezentačními celky U17 a U15. Pochvalovala si vynikající ubytovací a stravovací podmínky v hotelu OtavArena a na dálku poděkovala Jaroslavu Kostkovi za jeho starostlivost. A na úplný závěr přidala: "Pozdravujte v Písku, je tam nádherně".

Napsal: František Bořánek