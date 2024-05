V Rapšachu se odehrálo fotbalové drama, které přerušila nečekaná přírodní událost. Zápas o postup mezi domácími a Českými Velenicemi skončil předčasně kvůli průtrži mračen. O novém termínu se teprve rozhodne.

Charitativní utkání v Rapšachu | Video: Deník/ Kamil Jáša

"Zápas rozhodla barevná hudba na obloze," trefně poznamenal klubový facebookový profil.

Hrálo se v Rapšach aréně. Očekávání byla ohromná. "Je to zápas o postup," vyprávěl ještě před výkopem šéf domácího klubu Jan Pytel. "Je to pro nás mač sezony." Zápas roku to byl. Také jako Utkání soutěže začal. K derby v okresní soutěži Jindřichohradecka přijely do Rapšachu České Velenice. Bitva druhého s prvním. Rozdíly v tabulce byly naprosto minimální. A tak to po devadesáti minutách také zůstalo. Vlastně už po osmi. "Pršelo. Byla to průtrž mračen, liják, zápas se nedohrál," vysvětloval za domácí klubu Jan Pytel. "Přitom zápas začal výborně, vypadlo to na skvělý fotbal," pokrčil rameny. Hrát určitě nemělo smysl: Jan Pytel: "Za mě výborné rozhodnutí sudích i vedení a kapitánů týmů."

Report z facebookového profilu klubu: "První zahrozili hosté, Jarda Bittengl nacentroval a Roman Rico Mikudim hlavičkou přestřelil. Na druhé straně podnikli výpad Rostislav Gorný a Gráfík Martin Gráf. Běžela 8. minuta a nad Rapšach Arénou se začaly stahovat mračna a to doslova. Drobný déšť se přeměnil na krupobití, na obloze byla k vidění barevná hudba v podobě blesků stíhajících se navzájem. Sudí Hanzal poslal oba týmy na chvíli do kabin, leč chvíle se protáhla až k ukončení utkání. Oba oddíly se dohodly na nepokračování v utkání, důvodem byl nezpůsobilý terén, stálý silný déšť a hromadící se voda na hrací ploše."

Náhradní termín se dohodne v průběhu týdne. Podívejte se na video, vracíme se k významnému okamžiku, fotbal v Rapšachu (diváci i hráči), pomohli rodině zabitého ukrajinského fotbalisty.