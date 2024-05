Připravte se na fotbalový svátek, který rozhodne o špici tabulky v okresní soutěži Jindřichohradecka. V nadcházejícím derby se střetnou Rapšach a České Velenice, týmy oddělené pouhým bodem. Tento zápas slibuje nejen sportovní drama, ale i boj o postup. Poprvé se píšťalka ozve v sobotu v 17.00.

Rapšach aréna je na nohou. V sobotu v 17.00 se odehraje Zápas roku. Na snímku šéf klubu Jan Pytel | Video: Deník/ Kamil Jáša

Bude to Zápas roku. Utkání jara. "Mač podzimu," souhlasně přikyvuje šéf fotbalového klubu v Rapšachu Jan Pytel. V okresní soutěži nenajdete během tohoto víkendu střetnutí s větším nábojem. Hrát bude první s druhým. Přesnější je asi označení druhý s prvním. "Navíc je to derby. A bude to zápas o postup!"

Podívejte se do tabulky pod tímto článkem. Rapšach - České Velenice. Je to magnet víkendu. České Velenice mají po 13 zápasech 34 body. Rapšach jen o bod méně. Veleničtí střílejí ostrými. Už na svém kontě mají 46 gólů! Nejvíc ze všech. V minulém kole se v utkání České Velenice - Staňkov 4:0 (2:0) Milan Fiala trefil dvakrát.

A Rapšach? Z Majdaleny si přivezl pohodlnou výhru 5:1. Góly stříleli: 25. Outrata, 38. Šebesta, 51. Pysarenko a 67. Šroub. Už v 6. minutě si Hamerník vstřelil vlastní gól. Pro příznivce sportu fotbalu to bude v okresní soutěži na Jindřihohradecku (sk.A) velký zápas. Pro Rapšach je to velká sezona. Podívejte se na video, jak v Rapšach aréně pomohli hráči i fanoušci vybrat finance pro rodinu ukrajinského fotbalisty zabitého na frontě při obraně své země