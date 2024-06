Rudolfovský dorost triumfoval v I.A třídě a oslavy nebraly konce. Po vítězství 8:1 v Trhových Svinech se hráči i trenér Vojtěch Vejvar radovali z úspěšné sezony bez porážky. Jak probíhaly oslavy a co plánují do budoucna? Dědečkem trenérav je Ladislav Fokjtík, který hrával ligu v Plzni. Kopal i za Chlum u Třeboně.

Oslava vítězství dorostu Rudolfova v I.A třídě | Video: Deník/ Kamil Jáša

Pyrotechnika na fotbalových stadionech? Při zápasech tabu. Po nich? V případě postupu? Proč ne. Podívejte se na video, jak slavili dorostenci v Rudolfově. Trenér rudolfovských nadějí Vojtěch Vejvar se přidal k jásajícím hráčům. "Byla to nádherná sezona. Od začátku jsme si řekli, že si půjdeme za tím, že chceme obhájit. Tým zůstal pohromadě po minulé sezoně. Musím pochválit kluky, každý trénink odmakali a prostě sezona bez porážky. Nádhera."

Rudolfovský dorost vyhrál I.A třídu, sezonu korunoval vítězstvím v Trhových Svinech 8:1. "Kluci bojovali, makali a jsem na ně opravdu pyšný. Mám je pět let a je to prostě nádhera," zopakoval Vejvar. Jeho dědeček Ladislav Fojtík kopal první ligu v Plzni. Na poslední domácí zápas se přišel podívat osobně: "Kluci jsou šikovný. Teď aby na sobě dál pracovali," vzkázal.Trenér Vejvar doplnil: "Doufám, že kluci zůstanou po sezoně v Rudolfově a budeme se snažit to tady v týmu dát dohromady. Je tu výborná parta, nejlepší, co jsem snad viděl."