/FOTOGALERIE, VIDEO/ Zajímavou konfrontaci nabídlo přípravné utkání fotbalistů Třeboně s jindřichohradeckým celkem. Divizní nováček v okresním derby přední tým krajského přeboru nešetřil a u Světa zvítězil jednoznačně 6:1.

Třeboňští fotbalisté v přípravě podlehli Jindřichovu Hradci 1:6. | Video: Zdeněk Prager

Oba celky řešily problémy s brankáři. Domácí nemohli počítat se zraněnými Kopeckým ani Flaškou, tým od Vajgaru ze stejných důvodů postrádal Cettla i dorostence Kováře. V třeboňském dresu tak nastoupil patnáctiletý Bambule, Hradec si vypomohl zkušeným bukovským Vondrákem, který působí v I. B třídě.

Mladíček v dresu Jiskry nezklamal a za branky nemohl. Hradecký záskok se zaskvěl několika vynikajícími zákroky, výborně dirigoval obranu a navíc přesnými pasy zakládal ofenzivní akce. Svým výkonem vybídl k úvaze, zda by si nezasloužil angažmá v divizním mužstvu, protože u Vajgaru k jedničce Cettlovi potřebují spolehlivou a kvalitní alternativu.

K vidění byl pohledný fotbal, který nepostrádal tempo. V prvním poločase hosté prokázali mnohem lepší koncovku. Herně sice Jiskra příliš nezaostávala, ale v defenzivě jí chybělo více důslednosti a také si nevěděla rady s nejlepším divizním střelcem Filipem Votavou, který obstaral dvě hradecké trefy a pro své spoluhráče vytvářel další slibné možnosti. Hradeckého kapitána měla v zimě na radaru i druholigová Příbram…

Po změně stran třeboňští fotbalisté zkvalitnili defenzivu, ale rozjetý soupeř ji ještě dvakrát dokázal prolomit. Třeboň měla opět několik slibných příležitostí, ale proměnit dokázala pouze jedinou zásluhou Bicence mladšího.

„Dostali jsme lekci z produktivity. My příležitosti zahazovali a z protiútoku nás soupeř trestal. Hra měla vysoké tempo, na šance to bylo vyrovnané, bohužel, z naší strany byly neproměněné. V brance utkání odchytal talentovaný patnáctiletý Šimon Bambule. Máme brankáře zraněné a zaskakují tak dorostenci. Pro nás to byla výborná zkušenost a jsme za to rádi. Takovými zápasy se můžeme zlepšovat,“ konstatoval třeboňský kouč Karel Bicenc.

„Byl to typický přípravný duel. Měli jsme vzadu velká okénka a pustili jsme Třeboň do řady šancí, při nichž se zaskvěl brankář Lukáš Vondrák, jehož jsme si museli při absenci našich gólmanů vypůjčit z Buku. My naopak byli mnohem produktivnější než Třeboň a konečně jsme už začali střílet góly, i když jsme ještě nějaké šance promarnili. Byla to dobrá prověrka, byť musím uznat, že konečné skóre je pro soupeře asi trochu kruté,“ zhodnotil duel hradecký trenér Roman Lukáč.

Jiskra Třeboň – FK Jindřichův Hradec 1:6 (0:4)

Branky: Bicenc ml. - Votava 2, Waník 2, Žilák, M. Mischnik.