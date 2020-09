Fotbalová I. B třída mužů má za sebou teprve druhé kolo a už se může pochlubit mimořádným střeleckým počinem.

V duelu s Ledenicemi se o něj postaral vyhlášený studenský kanonýr Libor Dvořák, který se pod drtivé vítězství týmu od Javořice 8:2 podepsal úctyhodnými šesti góly!

Ale ne, není to zas tak velké překvapení. Rychlík ze Studené je totiž rozeným snajprem a dlouhodobě patří k nejlepším střelcům na Jindřichohradecku. Možná je vůbec tím nej…

„Libor je rozený kanonýr, který svým umem převyšuje soutěže, v nichž působí. Ať to bylo v okresním přeboru, kde jsme působili, nebo nyní v krajské I. B třídě.. Mohl jít jinam a hrát výš, ale jako náš odchovanec je studenský patriot a srdcař,“ říká na adresu svého svěřence trenér FK Studená Petr Adamec.

Má na góly čich, těží především ze své rychlosti a výtečného výběru místa, a tak se také prezentoval ve zmiňovaném utkání proti Ledenicím, kde od 4. do 33. minuty obstaral pět gólů svého celku a po půlhodině tak vlastně rozhodl zápas.

„Někdy nemusí být skoro celý zápas vidět, ale pak se ocitne přesně tam, kde má být a dá třeba dva góly. To dělá střelce střelcem. Ale tohle nebyl zrovna ten případ,“ směje se Petr Adamec.