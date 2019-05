Pět kol před koncem se dramatizuje boj o jediné postupové místo. Vedoucí Olešnice má jen dvoubodový náskok před duem Lomnice, Třebětice, čtvrtý Suchdol ztrácí na lídra tři, ale má zápas k dobru. Bez šance nejsou ani páté Slavonice. Na opačném pólu tabulky se po další porážce ve složité situaci nacházejí novobystřičtí fotbalisté.

Kardašova Řečice – Lomnice 2:3 (2:1)

Roman Kačur, trenér FK Kardašova Řečice (10. místo): „Tohle utkání má pro nás hořkou příchuť. Vydařil se nám vstup a první poločas jsme byli lepší. V šesté minutě se po centru Madara hlavou prosadil Kovář. Pak měl dvě obrovské příležitosti Klokner. Nejprve sám před brankářem těsně minul a vzápětí hlavičkoval do tyče. Brankově se tak prosadil až po třiceti minutách, když dorazil střelu Kováře. Bohužel, těsně před přestávkou jsme zbytečně faulovali před vápnem a z přímého kopu se nechytatelně trefil hostující Krejník. Druhý poločas jsme nehráli, jak jsme chtěli. Začala se projevovat únava z anglického týdne, který jsme absolvovali prakticky v totožné sestavě. I tak jsme ovšem soupeři branky darovali. Po špatné rozehrávce brankáře jsme patnáct minut před koncem inkasovali vyrovnávací gól. Posledním hřebíčkem pak byla 86. minuta a standardní situace soupeře, kdy nám opět po individuální chybě propadl nákop až do branky. Určitě jsme měli na lepší výsledek. Hráči dali do zápasu maximum, za což jim patří poděkování. Ovšem jak jsem říkal, tentokrát jsme si vypili kalich hořkosti až do dna.“

Michal Rybák, trenér Tatranu Lomnice (2.): „Do utkání jsme vstoupili velice špatně a odehráli asi nejhorší poločas na jaře. Zřejmě jsme si mysleli, že se Řečice porazí sama. Přistoupili jsme k zápasu jako k nějakému pouťáku. Řečice byla ve všem lepší, hrála slušný fotbal, kombinovala, napadala nás a dělala nám veliké problémy. Od šesté minuty jsme prohrávali, když jsme nechali obránce naběhnout padesát metrů na trestný kop z půlky a samotného zakončit. Všude jsme byli pozdě, nebyli schopni podržet balon. Valil se na nás útok za útokem. Řečice naštěstí více náznaků nedotáhla ke vstřelení další branky. To se jí povedlo až ve 32. minutě, kdy po pěkné střele do břevna a odrazu doklepával do prázdné branky za výrazného „fandění“ našich obránců Klokner. V tu chvíli to s námi nevypadalo vůbec dobře. Naštěstí jsme si pomohli ve 44. minutě standardní situací, kdy se krásně z trestného kopu trefil Krejník. O přestávce jsme si trošku hlasitěji vyříkali, proč jsme vlastně do Řečice přijeli. Ostřejší slova dopadla na úrodnou půdu a druhý poločas byl z naší strany výborný. Řečici jsme od začátku začali přehrávat, téměř jsme ji nepustili k balonu, dobře jsme napadali a bylo jen otázkou času, kdy se nám z velkého tlaku podaří vstřelit branku. K ní nám v 74. minutě dopomohla chyba domácího brankáře, který špatným odkopem našel pouze Pancíře a ten z nějakých třiceti metrů trefil odkrytou branku. Tento gól dostal soupeře ještě více do kolen. Dokonat obrat se nám povedlo v 86. minutě, kdy zahrával trestný kop z poloviny hřiště Krejník a z chumlu před bránou se míč odrazil do sítě od jednoho z řečických hráčů. Za druhý poločas a obrat, který se nám povedl, musím kluky pochválit.“

Třeboň B – Třebětice 1:1 (1:1)

Roman Cigáň, trenér Jiskry Třeboň B (9.): „V prvním poločase jsme byli lepší my, po změně stran zase hosté. Mysleli jsme, že soupeře uběháme, ale Třebětičtí se kousli a ustáli to. Tentokrát jsme měli k dispozici ryzí útočníky a bylo to znát. V úvodním dějství jsme měli několik velmi dobrých příležitostí a kdybychom je proměnili, mohlo být rozhodnuto. Do vedení se však z penalty dostali hosté, naštěstí vzápětí vyrovnal Redžepi. Remíza vydržela až do konce i proto, že Michal ve druhé půli zahodil tutovku. Dělba bodů je zasloužená a odpovídá dění na hřišti. Třebětičtí potvrdili, že mají kvalitní, zkušený tým a na špici nejsou náhodou.“

Vojtěch Novák, asistent trenéra Sokola Třebětice (3.): „Od začátku bylo jasné, že půjde o bojovný a tvrdý zápas. Domácí měli o něco navrch, ale postupně se hra vyrovnala a pouze naším laxním přístupem jsme se připravili o slibné šance. V 38. minutě byl ve vápně faulovaný Kelbler a nařízenou penaltu proměnil Vojta Habr. Naše radost však měla jepičí život, neboť o minutu později se do balonu opřel domácí Redžepi a nedal našemu brankáři Koupilovi šanci. Druhý poločas jsme zahájili velmi aktivně a soupeře takřka k ničemu nepustili, jenže naše trápení a nemohoucnost v koncovce pokračovaly. Myslím, že bychom gól nedali, ani kdyby se hrálo až do tmy. Bod zvenku však po náročném týdnu bereme.“

Slavonice – Studená 4:0 (2:0)

Ladislav Burghard, trenér Sokola Slavonice (5.): „Zjednodušeně řečeno – Studená hrála fotbal, my dávali góly. Zahájili jsme výborně a v 6. minutě se trefil Martin Bodlák, jenže pak jsme se přestali pohybovat a Studená získala převahu. Kromě přímého kopu Dokulila však žádnou velkou šanci neměla. Ve 40. minutě fauloval hostující brankář mimo velké vápno, podle mého měl dostat za zmaření zjevné šance červenou kartu, ale sudí Bumba mu ukázal jen žlutou. Soupeře však za to potrestal Trávníček, který se krásně trefil z nařízeného přímého kopu. Ve druhé půli jsme se herně o něco zlepšili a v 53. minutě Martin Bodlák svým druhým zásahem zvýšil na 3:0, z čehož se už Studená těžko vzpamatovávala. Pět minut před koncem pak pečetil naše vítězství Přibyl, jehož trefě předcházela parádní akce patnáctiletého Anděla, který si pohrál s dvěma protihráči. Hosté zanechali sympatický dojem, ale na body jim to nestačilo.“

Petr Adamec, trenér FK Studená (8.): „Do Slavonic jsme jeli již k třetímu zápasu v sedmi dnech, navíc bez kapitána Adamce a Dvořáka. Myslel jsem, že nám nepůjdou nohy, ale opak byl pravdou. Domácí sice vstřelili hned na začátku po rohu branku, ale celý poločas jsme byli lepší a chyběl tomu jen gól. Což byl obrázek prakticky celého utkání. Zkušení domácí využili z minima maximum a dokráčeli k výhře, která je pro nás hodně krutá. Byli jsme fotbalovější, šancí jsme měli spoustu, ale bez gólů nelze vyhrát. Je to paradox, ve středeční dohrávce jsme nebyli lepší a vyhráli, nyní jsem spokojen s výkonem, ale výsledek vypadá hrozivě.“

České Velenice – Ledenice 2:4 (1:2)

Milan Zemánek, vedoucí mužstva Lokomotivy České Velenice (11.): „Přestože se od začátku hrálo vyrovnané utkání, prohrávali jsme po pětadvaceti minutách po dvou chybách v defenzivě 0:2. Ještě v první půli jsme z rychlého protiútoku snížili a krátce po změně stran dokonce vyrovnali. Pak vzal dějiny zápasu do rukou rozhodčí Křížek. Po faulu, který viděl jen on, kopali hosté z hranice velkého vápna přímý kop a z něj se ujali vedení. Naši hráči neunesli pocit křivdy a Kopecký dostal červenou kartu za urážku rozhodčího. Pak se již do konce utkání více diskutovalo než hrálo, neboť sudí Křížek chvíli pískal sebemenší kontakt s protihráči, aby vzápětí ostrý zákrok ponechal bez povšimnutí. Jeho arogantní chování bylo zarážející. Přesto jsme hosty zatlačili před jejich branku, ale vyrovnat se nám již nepodařilo, V závěru jsme hráli vabank a Ledenice z brejku pojistily své vítězství.“

Mladé – Nová Bystřice 4:1 (2:1)

Jozef Košťál, trenér Jiskry Nová Bystřice (13.): „Těžko se hodnotí utkání, v němž nejste horší, ale prohrajete. Není nám nic platné, že hrajeme fotbal, že držíme míč, když i vyložené šance neproměníme. Ani ve skrumážích před soupeřovou brankou se míče neodráží k nám… Naproti tomu protivník každou naši chybu potrestá. Výsledek je pro nás krutý, ale musíme bojovat dál a nepodléhat panice.“