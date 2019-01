Jižní Čechy – Přinášíme tradiční ohlédnutí za víkendovými zápasy krajské fotbalové I. B třídy mužů sk. D.

Mladý záložník Kunžaku David Rozporka zaznamenal v duelu se Slavonicemi dva góly, ale poslednímu celku I. B třídy to vyneslo pouze jeden bod za remízu 3:3. | Foto: Deník/Zdeněk Prager

LOMNICE – ŠEVĚTÍN 2:1 (1:0)

Václav Kroupa, vedoucí mužstva Tatranu Lomnice (4. místo): „Před výbornou diváckou kulisou se od úvodní minuty hrálo velmi kvalitní utkání. V první půli jsme si vytvořili několik nebezpečných příležitostí a navíc nás po ukázkové akci Mikulaštík dostal do vedení. K tomu skvěle pracovala obrana, takže se soupeř na dostřel naší svatyně prakticky nedostal. Hned po přestávce jsme sice zažili velký šok, když Ševětín po trestném kopu vyrovnal, nicméně náš tým nadále pokračoval v disciplinovaném výkonu a trpělivě si připravoval další šance, z nichž jednu také využil. Závěr střetnutí se hrál v hodně emotivní atmosféře, neboť hosté až příliš komentovali výroky sudích, za což pykali vyloučením hned dvou hráčů. Naše výhra je po velmi kolektivním výkonu však naprosto zasloužená a až příliš sebevědomému soupeři jsme tak připravili první porážku v sezoně.“

TŘEBĚTICE – Č. VELENICE 3:0 (1:0)

Josef Bastl, trenér Sokola Třebětice (7.): „Fotbal přesně zapadal do rámce pochmurného podzimního počasí a divák si tentokrát na své moc nepřišel. Nás tak může těšit především hladké vítězství, i když jsme se proti hodně defenzivnímu pojetí Lokomotivy dost trápili. Sice jsme už ve 12. minutě poprvé skórovali, ovšem pak jsme řadu dalších možností nevyužili a do kabin tak šli s hubeným náskokem. Po změně stran jsme si vytvořili ještě větší tlak, ale odpor soupeře zlomil až svým druhým gólem krásným halfvolejem z pětadvaceti metrů Pokorný. Zasloužený úspěch jsme pak v závěru pečetili ještě jednou trefou.“

Richard Kliment, vedoucí mužstva Lokomotivy České Velenice (13.): „Je to špatné, máme pět hráčů v trestu a další fotbalu nedávají to, co by měli. Na hřiště favorita jsme tak dorazili v notně slátané sestavě se snahou vycházet ze zabezpečené obrany a čekat na případné rychlé brejky. Jenže poměrně brzy jsme inkasovali, i když se domníváme, že této situaci předcházel ofsajd. Ale domácí i tak měli převahu a své jasné vítězství po změně stran potvrdili dalšími zásahy. Ještě předtím sice utekl náš Kotrba, ale domácí gólman si s jeho střelou poradil. V 80. minutě byl navíc nevybíravě faulovaný Sokol, který musel odstoupit a vzhledem k tomu, že nás bylo pouze jedenáct, dohrávali jsme v oslabení.“

BOROVANY – SUCHDOL 2:1 (0:1)

Jaromír Baierling, trenér Sokola Suchdol (9.): „Už ve 3. minutě po sporné situaci vstřelil Špale náš vedoucí gól a navíc sudí o dvě minuty později nepochopitelně vyloučil domácího stopera. Hráli jsme tak přesilovku a během úvodního dějství z toho mohli vytěžit Štěpánek a Špale, kteří postupovali na domácí branku zcela sami, ale zakončení nevyřešili dobře. Po obrátce však byly Borovany i v deseti jednoznačně lepší, přesto jsme měli aspoň remízu udržet. Ale nastoupili jsme s hodně mladým manšaftem, v němž chyběly zkušené opory. Sudí navíc domácím přisoudil podivnou penaltu a nám neuznal regulérní gól. Arbitr byl však jasně nejslabším článkem na hřišti a svým posuzováním dráždil stejně oba soupeře. Musím v tomto ohledu smeknout před rozhodčími z Jindřichohradecka, protože to, co nás vždy čeká na Českobudějovicku, je děs a hrůza.“

K. ŘEČICE – T. SVINY 1:5 (1:2)

Radim Kvitský, trenér Sokola Kardašova Řečice (8.): „Kdo na zápase nebyl, neuvěří. My hráli fotbal a soupeř nás školil z toho, jak dávat góly. Vystřelil totiž šestkrát, z toho pětkrát do černého. Ve 23. minutě nás sice poslal Pražák do vedení, ale další šance jsme nedali a hosté naopak vstřelili dva góly z kategorie zbytečných. Navíc jsme přišli o zraněného Mikšátka a těsně před pauzou také o Šťastného. Po přestávce jsme Sviny zamkli před jejich brankou a vyrovnání viselo ve vzduchu, při naší smůle jsme však skórovat nedovedli a místo toho z ojedinělého protiútoku inkasovali. Za další minutu putoval po zcela běžném zákroku pod sprchy Vaněk, nicméně jsme i v deseti tlačili. Ale jak už to při hře vabank někdy bývá, hosté dvakrát utekli a přidali další trefy. Utkání navíc svým výkonem hrubě ovlivnil mladý sudí. Ani se nebudu ptát, čí je to zase dítě či přízeň, která si vydělává pískáním fotbalu. Za korunu drahý. A nebudu ani říkat, jak své výroky komentoval, protože to je na knihu hloupostí. Nabývám však dojmu, že pokud se lavička jednoho z týmů chová k arbitrům slušně, je za to právem potrestána.“

N. VČELNICE – OLEŠNICE 1:1 (1:0)

Miloš Strachota, trenér TJ Nová Včelnice (10.): „Jsou zápasy, v nichž přesto, že dostanete gól těsně před koncem a přijdete tak o výhru, nepovažujete bod za ztrátu. Soupeř měl opravu vyšší herní kvalitu a my navíc odehráli třetí zápas v týdnu, na což přece jen hráči nejsou zvyklí. Z našeho pohledu to však nebylo špatné vystoupení. Už v 6. minutě Zikmund dorazil střelu Mišury a zajistil nám vedení. Do konce první půle jsme s Olešnicí jakž takž dokázali držet krok, po změně stran nás však hosté přehrávali a vyrovnat si určitě zasloužili. Náš těší, že jsme ani ve třetím zápase v řadě neprohráli, kluci navíc příkladně bojovali, ale je pravda, že nám chyběli třeba Tomáš Cypra s Lukášem Strachotou, kteří přece jen dokáží přidržet míč.“

LEDENICE – N. BYSTŘICE 4:1 (4:0)

Vladimír Bervid, trenér Jiskry Nová Bystřice (11.): „K utkání jsme nastoupili bez šesti nemocných hráčů a další dva hráli se sebezapřením. To už je znát, ale nechci se vymlouvat. Dění na hřišti totiž neodpovídalo výsledku, který je pro nás až příliš krutý. Měli jsme velmi dobrý vstup do zápasu, ve 2. minutě Pacholík nastřelil břevno a v 5. hlavičkoval Chuda těsně vedle. Pak ale domácí začali šlapat a náš oslabený tým na ně prostě nestačil. Pod tlakem se rodily chyby a z nich góly, a tak bylo už do přestávky rozhodnuto. V kabině jsme si řekli, že nepřipustíme ostudu a porveme se o přijatelný výsledek. Ve druhé půli podalo mužstvo výtečný výkon a soupeře přehrálo. Brankář Havlík chytil dvě velké šance Ledenic, ale my si jich vytvořili pět. Bohužel pro nás, pálili jsme do gólmana, do hráčů na brankové čáře nebo těsně vedle. Jediný gól dal Kovanda krásně z trestného kopu. Přestože kluci druhý poločas nezklamali, naše marodka je hrozivá, ale to se někdy děje a ostatní hráči kádru se s tím musí vyrovnat.“

KUNŽAK – SLAVONICE 3:3 (1:3)

Petr Popela, člen výboru TJ Kunžak (14): „Úvod utkání nám nevyšel, neboť hosté se usadili na naší polovině a my se nemohli dostat do tempa. Přesto jsme postupem času se soupeřem srovnali krok a vytvořili si několik slibných šancí. Jednu z nich dokázal využít Rozporka a dostal nás do vedení. Potom však opět naše hrubé chyby umožnily soupeři zcela otočit skóre na 1:3. Ve druhém poločase jsme nemohli už nic ztratit, a tak jsme veškeré síly vrhli do útoku. Hned v jeho úvodu se po pěkné akci trefil znovu Rozporka a o chvíli později byl hostům vyloučen hráč za sražení unikajícího Zemana. S výhodou jednoho muže v poli jsme Slavonice přitlačili a náš tlak vyústil ve vyrovnávací trefu Ronina. V závěrečných minutách se přelévaly šance z jedné strany na druhou, přesto se už skóre nepohnulo.“

Ladislav Burghard, trenér Sokola Slavonice (12.): „Podprůměrný fotbal odpovídal postavení obou celků v tabulce. Domácí se víceméně náhodnou trefou dostali do vedení, my vyrovnali z penalty a do přestávky přidali ještě dva zásahy. V šatně jsme zdůrazňovali, že musíme hrát hlavně zodpovědně v obraně, ale na hřišti bylo všechno jinak. Soupeř brzy snížil naším vlastencem, pak byl vyloučený Hartman a v době, kdy jsme hráli o devíti, neboť byl ošetřovaný zraněný Kopanič, se Kunžaku podařilo vyrovnat. Na hřišti posledního jsme ztratili dvoubrankový náskok, co k tomu více dodat…“

JAK NASTOUPILI V I. B TŘÍDĚ

TATRAN LOMNICE

Hanzal – Hynek, Prášek, R. Němec – Nedvěd, J. Němec, Marsa, Šachl, Zákostelecký – Mikulaštík, Jiráček (83. Lochman).

SOKOL TŘEBĚTICE

Koupil – S. Habr, Bastl, B. Novák, V. Novák – Chvátal, V. Habr (79. Toman), Šťastný (55. Michna), Vychytil – Pokorný, M. Choloděnko (85. Plachý).

LOKO ČESKÉ VELENICE

Průša – Lopušan, Candra, F. Dvořák, Srpek – P. Troják, Banašík, Kotrba, Bittengel – Sokol, Kliment.

SOKOL SUCHDOL

Durek – T. Záruba, Poborský, Dušek, Prášil – J. Záruba, Březina, M. Heřman, Špale (62. J. Heřman) – L. Štěpánek (52. F. Rácik), Š. Kubašta (83. Horák).

SOKOL KARDAŠOVA ŘEČICE

Rešl – Roštek, Fučík, Nedoma, Mikšátko (30. Z. Nový) – F. Mach, Vaněk, M. Nový (73. Houska), Šťastný (46. Pozníček) – Pražák, Kovář.

TJ NOVÁ VČELNICE

Holický – Holec, Hulík, Pivko, Waník – Mareš, Lukš (65. Šlapanský), Petrů, Zedník (60. Vávra) – Mišura, M. Zikmund.

JISKRA NOVÁ BYSTŘICE

Havlík – Dohnal, Kovanda, Steklý, Čihák (46. Duriňák) – Feytl, Mihula, Grausam, Vojta (64. Schramhauser) –Pacholík, Chuda.

TJ KUNŽAK

Kovář – Grausam (46. Štěpnička), Popela, Rozehnal, Karpíšek – Hudziec, Loukota, Rozporka, Vilímek (61. Ronin) – Winkler, Zeman.

SOKOL SLAVONICE

Pospíchal – Chalupa, Kryzan, Hromada (46. Mašek), Hartman – Tepřík (60. Pavel Kučera), Jahoda, Bártů, Raška – Trávníček, Kopanič (78. Kopal).