Loučovice – Lepší vyvrcholení žákovského fotbalového turnaje Magic Cup si pořadatelé nemohli naplánovat.V nádherném finále se v Loučovicích setkali talentovaní hráči Slovanu Bratislava a Sparty Praha.

Lepší vyvrcholení žákovského fotbalového turnaje Magic Cup si pořadatelé nemohli naplánovat.

V nádherném finále se v Loučovicích setkali talentovaní hráči Slovanu Bratislava a Sparty Praha.

Pražané se bleskurychle dostali do vedení, pětadvacet minut před koncem zápasu ale prohrávali 1:3. Odměnou za jejich aktivitu bylo snížení a dokonce vyrovnání. Do penalt poslal zápas Adam Benada.

V penaltách měli víc štěstí hráči Slovanu.

„Byl to skvělý turnaj, moc se nám tu líbilo, trenéři nám říkali, že dojdeme až do finále, my jim to ani moc nevěřili. Jsme dobrý kolektiv, proto jsme celý turnaj vyhráli," vyprávěl kapitán Slovanu Alexander Tóth, který jako první zdvihl nad hlavu putovní pohár magické Vltavy.

Nejlepším hráčem celého turnaje zvolil organizační štáb turnaje v čele s Ivanem Novákem záložníka Slavie Praha Patrika Martince. „Je veliká škoda, že jsme neporazili Spartu," vrátil se technicky dobře vybavený fotbalista k semifinálové bitvě v Dolním Dvořišti. „Na turnaji se nám ale moc líbilo," dodal.

Poděkování všem, kteří přiložili ruku k dílu, předal také ředitel turnaje Josef Žižka. „Především zápasy nejlepších týmů nabídly vynikající sportovní zážitek," připojil své pocity po velmi atraktivním finálovém vyvrcholení.