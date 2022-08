Adame, předpokládám, že je to mezi chlapama první hattrick v kariéře. Mezi chlapama určitě. V mládežnických kategoriích jich bylo samozřejmě více. V Chlapech jsem byl předtím v Písku a tolik toho nenahrál, abych se mohl střelecky prosadit. Rád bych se do toho dostal a věřím, že se v Protivíně ukážu jako koncový hráč.

Berete tedy Protivín jako zajímavou štaci, abyste se ukázal pro týmy vyšších soutěží?

Určitě ano. Rád bych se v budoucnu prosadil v třetiligovém kádru Písku.

První hattrick, určitě Vám utkvělo v paměti, jak ty branky padly.

První gól byl snad po deseti sekundách. Rozehráli jsme a chtěli dlouhým míčem překvapit jejich obranu. Bek to špatně odehrál, Patrik Hrachovec jim to sebral, nahrál mi to mezi beky a já to už měl jednoduché a dal to kolem gólmana. Druhý gól byl také po rychlé akci. Opět mě našel Patrik, měl jsem čas si to ještě zpracovat a zakončil to kolem brankáře. Třetí gól byl po secvičeném signálu po rohu. Dostal jsem to pěkně na hlavu a podařilo se mi to usměrnit na branku. Gólman na to nedosáhl, takže z toho byla branka.

Bývá zvykem, že každý hattrick kanonýra něco stojí. Již Vám pokladník vystavil účet?

Kluci mě upozornili hned na hřišti, že mě to něco stát bude. Tak uvidíme, jak to vymyslí.

V Protivíně se tvoří zajímavý tým. Jak se Vám tam hraje?

Hraje se mi tam výborně, je tam super parta a jsem v Protivíně moc rád. Myslím si, že hrajeme docela pohledný útočný fotbal a věřím, že to bude stále lepší a lepší. Je to dobře poskládaný tým a uvidíme, kam až to dotáhneme.

Zdroj: Deník