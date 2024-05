V Rapšachu se měl rozhodnout fotbalový souboj o čelo tabulky, ale příroda měla jiné plány. Po osmi minutách hru přerušila průtrž mračen a zápas byl odložen. Fanoušci i hráči tak zůstávají v napětí, kdy se dohrávka uskuteční.

Šek poslali rodině zabitého fotbalisty, potlesk mířil do nebe | Video: Deník/ Kamil Jáša

Hrálo se v Rapšach aréně. Očekávání byla ohromná. "Je to zápas o o postup," vyprávěl ještě před výkopem šéf domácího klubu Jan Pytel. "Je to pro nás mač sezony." Zápas roku to byl. Také jako Utkání soutěže začal. K derby v okresní soutěži Jindřichohradecka přijely do Rapšachu České Velenice. Bitva druhého s prvním. Rozdíly v tabulce byly naprosto minimální. A tak to po devadesáti minutách také zůstalo. Vlastně už po osmi.

Bohužel, taktická bitva gól nepřinesla, protože se odehrálo jen první osm minut. Hledá se náhradní termín. V tabulce to znamená, že Velenice dál zůstaly na prvním místě. Podívejte se na video, vracíme se k významnému okamžiku, fotbal v Rapšachu (diváci i hráči), pomohli rodině zabitého ukrajinského fotbalisty.