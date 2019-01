Sezimovo Ústí – Dvacetiletý útočník Miljan Vukadinović útočníkv Táborsku začal sezonu spíš jako střídající hráč, proti Ústí ale hrál od začátku a měl prsty v obou gólech svého týmu.

Miljan Vukadinocič v zápase s Ústím byl k neudržení. | Foto: Deník/ Jan Škrle

„Na druhou ligu je to určitě nadstandardní hráč a dlouho tady asi nevydrží," předpovídá trenér Roman Nádvorník srbskému mladíkovi velkou fotbalovou budoucnost.

Pět kol už jste neprohráli, takže spokojenost?

Samozřejmě, že jsme spokojeni. Před týdnem jsme přivezli bod z Bohemky, teď jsme porazili hodně silného soupeře.

A to i vaší zásluhou, prsty jste měl v obou gólech.

Na první gól jsem centroval, Strny šel do vzdušného souboje a nějak se to odrazilo do brány. Na druhý gól jsem to vracel Kočkovi na vápno, jeho střelu brankář sice vyrazil, ale Džafa to dorazil do brány. Docela pěkný gól.

Ještě za stavu 1:0 jste měl obrovskou šanci, kdy jste si ze dvou protihráčů udělal slalomové tyčky, ale gól z toho nebyl. Proč ne?

Mně se míč nějak zamotal mezi nohama a nestihl jsem pořádně zamířit. Kopl jsem to špatně, doprostřed brány a gólman to chytil. Škoda, že to nebyl gól, mohlo být o našem vítězství rozhodnuto už dřív.

V úvodu sezony jste začínal na lavičce, teď hrajete od začátku. I z toho jistě máte radost?

Já měl operaci kolena a byl jsem tak rok mimo hru. Teď se pomalu vracím a řekl bych, že se mi docela daří. Že mě trenér staví do základu, mě samozřejmě moc těší.

A neméně vás asi těší pohled do tabulky, v tuto chvíli jste druzí!

Tak teď budeme hrát o první flek. Aspoň doufám.

Boj o první ligu tudíž myslíte vážně? Anebo je to spíš sen?

Žádný sen, podle mého názoru hrát o postup určitě můžeme.

Takže byste následoval svého bratra Vukadina, jenž hraje první ligu v Jablonci?

Já za bráchou do Česka šel, i sem do Táborska. On tady hrál základ, dostal se odtud do Gambrinus ligy a myslím, že zatím se mu docela daří. Věřím, že i já si v Česku první ligu zakopu.