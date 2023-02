To vše vyneslo na vrchol pořadí klub z jindřichohradecké místní části, který neměl v hlasování mezi 35 fotbalovými kluby z okresu konkurenci. Svědčí o tom skutečnost, že druhá v pořadí Nová Bystřice nastřádala o 1141 hlasů méně. Ale i Jiskra, jež rovněž hraje I. B třídu, měla obrovský náskok před dalšími v pořadí. Třetí v pořadí oblíbenosti skončil nováček okresního přeboru Sokol Lodhéřov.

A jak prvenství v anketě v Horním Žďáru vnímají? „Je to pěkné, že je náš klub v povědomí lidí. A vážíme si toho. Všechno je zásluhou Tomáše Rošteka, Pavla Völfela a Lukáše Rešla, kteří dali dohromady novou partu. Jejich generace po nás převzala standartu a pevně ji drží ve svých rukách,“ spokojeně konstatoval František Zwicker, jeden ze zakladatelů klubu, dlouholetý jednatel a v současnosti člen výboru SK Horní Žďár. Zároveň připomněl, že právě letos je to 20 let, kdy našli fotbalisté zázemí v této obci a 23 let uplyne od existence klubu po jeho konci pod hlavičkou hradeckého Sokola.

Nejoblíbenejší klub - pořadí

1. SK Horní Žďár 2745

2. Jiskra Nová Bystřice 1604

3. Sokol Lodhéřov 530

4. Sokol Slavonice 426

5. Sokol Stráž nad Nežárkou 380

6. AC Buk 289

7. Jiskra Strmilov 230

8. FK Studená 216

9. Sokol Třebětice 192

10. TJ Nová Včelnice 149