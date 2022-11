Jonáši, naplnil Tvůj první reprezentační kemp Tvá očekávání?

V každém případě naplnil, moc jsem si to užil. Byl to skvělý zážitek, reprezentovat svou zemi je pro fotbalistu to nejvíce.

Do utkání v Rakousku jsi nastupoval s kapitánskou páskou. To znamená, že na Tebe trenéři spoléhají.

Jsem moc rád, že jsem dostal od trenéra takovou důvěru, když mi svěřil kapitánskou pásku. Doufám, že jsem naplnil jeho očekávání. Snažil jsem se být vůdčí osobností.

Jaké výsledky jste s Rakušany uhráli?

První zápas skončil nerozhodně 2:2, ve druhém jsme prohráli 2:5. První byl u nás, druhý v Rakousku.

Hrál jsi stopera, jak to, že jste dostali tolik branek?

Celý zápas jsem hrál až v Rakousku. Do prvního jsem šel na posledních dvacet minut. V tom druhém zápase byl poločas 1:1, dlouho to pak bylo 2:2, pak jsme dostali třetí branku, trenér změnil rozestavení, snažili jsme se to srovnat, otevřeli obranu a soupeř nám dal další dva góly. Hráli jsme zkrátka vabank a nevyšlo to.

Jonáš Kostka nastoupí v dresu reprezentace ČR U15 proti Rakousku

Dá se srovnat fotbal na úrovni naší ligy a takovéhoto mezinárodního utkání?Je jasné, že to bylo o něčem trochu jiném než v Dynamu. Na mezinárodní úrovni je to větší kvalita. Utkali se nejlepší hráči obou států, takže to muselo být znát.

Co tento tým České republiky U15 čeká? Jakou má perspektivu?

Trenéři nám řekli, že věří, že jsme výběr těch nejlepších dvaadvaceti hráčů České republiky, ale fyzicky to na Rakušany tentokrát nestačilo, takže budou trenéři koukat i po dalších hráčích. Zkrátka složení reprezentace to není konečné, takže na sobě musíme pracovat dál.

Byly také individuální pohovory s hráči?

Trenéři reprezentace se pak spojili s trenéry našich klubů, ve kterých hrajeme. Náš trenér mi zatím nic neříkal, tak snad to bylo dobré. Alespoň já jsem s celým srazem i zápasy spokojený.

A největší zážitek?

Pro mě byl největší zážitek stát na hřišti a slyšet před utkáním českou hymnu, navíc s kapitánskou páskou na ruce.

Jonáš Kostka by se rád dostal do výběru fotbalových patnáctek ČR

Obě utkání sledoval i Jonášův otec Tomáš. Sám dlouholetý zkušený fotbalista, v současnosti trenér, který má na starosti mládežnický fotbal. Na Strakonicku působí i jako Grassroots trenér. Zápasy tedy sledoval nejenom jako pyšný otec, ale i jako mládežnický trenér.

Tomáši, jaké poznatky ze zápasů s Rakouskem máš?

Jel jsem se samozřejmě podívat na syna a byl zvědavý, jak se mu povede v konfrontaci s mezinárodním fotbalem, a samozřejmě mě to zajímalo i jako trenéra. Abych viděl, jaké jsou současné trendy, kam se v kategorii U15 fotbal ubírá. Musím říci, že jsem byl mile překvapen jak z hlediska trenérského, tak organizačního i hráčské kvality. V prvním utkání v Lanžhotě naše reprezentace ovládala hru, utkání sice skončilo 2:2, ale kvalitou jsme Rakušany předčili. Nevím, jak to bylo poskládáno kvalitou, protože tam měly oba týmy dvě jedenáctky a trenéři si s tím určitým způsobem hráli. Ale dalo se tam něco vypozorovat, hlavně na jaké jsou úrovni jednotliví hráči. Byla to topka jak z naší, tak rakouské strany. Soupeř tam měl hráče z největších klubů jako Red Bull Salzburg, Austria Vídeň Rapid Vídeň Sturm Graz a dalších. Takže obrovská inspirace. Ve druhém utkání v Rakousku bylo na domácích vidět, že si chtějí hájit své prostředí. Nastoupili do utkání s obrovskou vervou a naše kluky předčili co se týká bojovnosti, rychlosti i nasazení. Tam jsme sice prohráli 5:2, ale mělo to určité parametry.

Sedmička je Jonášovým šťastným číslem

Co si říkal hrdý otec, když nastoupil Jonáš s kapitánskou páskou?Když jsem viděl, že jde Jonáš na hřiště s kapitánskou páskou a drží v ruce velkou vlaječku českého nároďáku, tak jsem byl trochu naměkko a byl jsem na něho hrozně hrdý a pyšný.

Zhodnotili jste si spolu zápasy?

Samozřejmě se o všem kolem fotbalu bavíme. To samé bylo i před nominací, kdy jsem mu říkal, aby z toho neměl obavy a užil si to, sbíral zkušenosti a nasával to, co mu říkají trenéři. Aby komunikoval s klukama, se kterými tam je. To byli hráči z Baníku, Sparty, Slavie, zkrátka to nejlepší z celé republiky. Vyhodnotili jsme si to i po srazu, kdy jako táta i jako trenér s Jonášem koukáme na videa a rozebíráme detaily z utkání. Kde se co udělalo dobře, kde špatně, aby se mohl posouvat dál. V globále v současné době spokojenost, ale jsou tam i obrovské prostory, kde se zlepšovat. Od toho ale kategorie U15 je, protože kluci mají před sebou ještě obrovsky dlouhou fotbalovou cestu.