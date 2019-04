Největší pozornost poutal duel druhého Suchdola se třetí Lomnicí, což však byl zároveň i souboj týmů, jimž úvod jarní části nevyšel podle představ. Utkání nakonec rozhodl jediný gól a z vítězství se radovali lomničtí fotbalisté. Zabrala poslední Bystřice, jež si vyšlápla na silné Třebětice, cenné tři body venku získaly Slavonice. Osmigólovou přestřelku viděli diváci v Břilicích, kde třeboňské béčko porazilo Řečici.

Suchdol – Lomnice 0:1 (0:0)

Rostislav Maxa, trenér Sokola Suchdol (2. místo): „Jednalo se o bojovné utkání, v němž se hrálo spíše od vápna k vápnu s minimem šancí. My jednu měli v 17. minutě, ale Jakub Záruba trefil tyč, Lomnice zase zahrozila v 26. minutě, kdy nás zachránil brankář Michal Rácik. Jeden z rozhodujících momentů přišel v 45. minutě. Kousek před vápnem jsme zahrávali přímý kop, trefili jsme zeď, k odraženému míči se dostal Bednář, jeho střela putovala od tyče do tyče a zpět do malého vápna, odkud Záruba v pádu přestřelil prázdnou branku. Druhý poločas se odvíjel podobně, byl to spíše boj o střed hřiště a příležitostí se urodilo pomálu. My přece jen více útočili a postupně otevřeli obranu, čehož Lomnice v 81. minutě využila a po rychlém brejku vstřelila vítězný gól. Bohužel, neproměňujeme šance a můžeme jen doufat, že to prolomíme v dalším utkání ve Slavonicích.“

Michal Rybák, trenér Tatranu Lomnice (3.): „Přesně na takové utkání jsme čekali. Ve všech předchozích jsme byli lepší, ale individuálními chybami a neproměňováním šancí jsme je nedokázali uhrát ve svůj prospěch. Na Suchdol jsme se pečlivě připravovali a povedlo se. Hrál se velice bojovný, ale férový duel. Většina hry se odvíjela od vápna k vápnu, ani jeden tým se do zakončení moc nedostával. I přesto si Suchdol vypracoval v prvním poločase šance, z nichž třikrát trefil tyčku. Hlavně těsně pře přestávkou, při trestném kopu, jsme měli velké štěstí, a to bych asi určil jako klíčový okamžik. Druhá půle byla opět spíše bojem uprostřed hřiště s nedotaženými situacemi v obou šestnáctkách. V 81. minutě přišla jedna z mála chyb v domácí obraně, kdy oba stopeři za sebou nechali Glasera. Toho našel náš obranný odkop a po sólu z poloviny hřiště svou příležitost s přehledem proměnil. Je nutno přiznat, že nezvítězil lepší, ale šťastnější tým. Ale i tomu štěstí se musí jít naproti, a to my šli. Naše mužstvo odehrálo utkání dobře takticky a všichni bojovali až do konce. Vyzdvihnout bych ovšem chtěl Vačkáře a Šachla. Teď je ovšem třeba neusnout na vavřínech a potvrdit body doma s Novou Bystřicí.“

Nová Bystřice – Třebětice 3:1 (2:1)

Jozef Košťál, trenér Jiskry Nová Bystřice (13.): „Do zápasu vstoupili lépe hosté. Vytvořili si šance, naštěstí pro nás využili jenom jednu, když se v 18. minutě krásnou střelou ujali vedení. My se postupně jejich tempu vyrovnávali a v 23. minutě jsme z penalty srovnali zásluhou Frühaufa. Pak se hrálo spíše mezi vápny. Za zmínku stojí situace, kdy v 25. minutě Frühauf narážečkou uvolnil Celého, ale jeho křižná střela minula branku. V 42. minutě se nám po kombinaci Brus, Frühauf, Kuchař podařilo díky posledně jmenovanému získat vedení a gól do šatny nás uklidnil. Po změně stran jsme již tempo určovali my a přišly i šance. V 51. minutě Schramhauser zatáhl míč po levé straně a předložil ho Frühaufovi, který minul. V 68. minutě opět Frühauf střílel mimo, pak i Benkovský a Kuchař. Uklidnění přišlo v 83. minutě, kdy Brus posunul na Kapiase a ten přihrával Frühaufovi, který pečetil naše vítězství. Závěrem bych chtěl vyzdvihnout výkon všech tří rozhodčích, kteří přispěli k velmi kvalitnímu utkání.“

Vojtěch Novák, asistent trenéra Sokola Třebětice (4.): „Zápas jsme nezahájili vůbec podle našich představ a jen díky zákrokům dobře chytajícího Koupila jsme hned v úvodu neinkasovali. Když jsme ustáli úvodní tlak soupeře, povedlo se nám skórovat zásluhou Kühtreibera. Z vedení jsme se neradovali dlouho, neboť ve skrumáži ve vápně jsme faulovali, sudí odpískal penaltu a tu Bystřice s přehledem proměnila. Na konci úvodního poločasu jsme neuhlídali Kuchaře, který pěknou střelou otočil skóre. Po obrátce jsme chtěli zabrat a vyrovnat, ale to se nepovedlo. Naopak, pět minut před koncem znovu udeřil soupeř a nám se mohlo o nějakém bodovém zisku už jen zdát. Nová Bystřice vyhrála zaslouženě a s jejím předvedeným výkonem si troufám tvrdit, že chvost tabulky co nejdříve opustí.“

Třeboň B – Kardašova Řečice 5:3 (4:1)

Roman Cigáň, trenér Jiskry Třeboň B (5.): „Jednalo se o střetnutí dvou rozdílných poločasů. V tom prvním jsme dominovali, dařila se nám kombinace i mezihra a předváděli jsme celkově pohledný fotbal, o čemž svědčí i poločasový výsledek 4:1, o který se postarali dvakrát Průcha, Matoušek a Diviš. Jenže náskok nás ukolébal a po přestávce to byl z naší strany pravý opak. Sice jsme ještě deset minut před koncem navýšili skóre, když Čábela z penalty trefil břevno a odražený balon uklidil do sítě Diviš, ale jinak to bylo ospalé, bez elánu, čehož Řečice v závěru využila a dvěma trefami korigovala výsledek.“

Roman Kačur, trenér FK Kardašova Řečice (11.): „Pro utkání jsme měli k dispozici pouze jedenáct hráčů. První poločas jsme nicméně odehráli velmi špatně. V útočné fázi jsme lacino ztráceli míče. V obraně jsme hráli nedůsledně, nekoordinovaně a svými chybami jsme soupeři darovali množství příležitostí a nakonec i některé branky. Druhý poločas byl z naší strany lepší. Přesto jsme ztrátu z toho prvního již nedokázali smazat. Výsledek odpovídá obrazu hry. Domácí vyhráli zaslouženě. Já chci poděkovat hráčům, kteří nám přijeli pomoct a doufám, že pro příští duel s Dobrou Vodou budeme kompletnější.“

Dobrá Voda – Slavonice 1:2 (1:1)

Ladislav Burghard, trenér Sokola Slavonice (6.): „Před duelem jsme si řekli, že Dobrou Vodu nepustíme do tlaku a standardních situací, ale na hřišti to vypadalo úplně opačně. Soupeř nás zkraje přišpendlil a kopal jednu standardku za druhou. Naštěstí jsme se ubránili a v 21. minutě Vojta Balík z ojedinělé akce nadvakrát překonal domácího brankáře. O deset minut později Dobrá Voda zahrávala další sérii standardek a po jedné z nich zaslouženě vyrovnala. O pauze jsme si řekli, že takhle ne! Na hřišti to ve druhé půli z naší strany skutečně vypadalo úplně jinak a protivník najednou nevěděl, kam dřív skočit. V 51. minutě Trávníček zahrával z rohu vápna přímý kop a jeho přízemní střelu nepatrně tečoval do sítě jeden z obránců. Myslím však, že by skončila v síti, i kdyby domácí hráč balon neškrtl. Následovaly další možnosti, třeba Balíka, Jahody či Marhouna, ale ty už jsme neproměnili. Tři body zvenku jsou parádní, spokojený jsem i s výkonem ve druhém poločase.“

Mladé – Studená 0:0

Petr Adamec, trenér FK Studená (10.): „V nedělním odpoledni jsme zavítali na hřiště SK Mladé. Od počátku bylo jasné, že se budeme muset domácím vyrovnat hlavně v bojovnosti a zarputilosti. Soupeř se nás snažil dostat pod tlak vysokými nákopy na kapitána Tondra. Ten byl vcelku úspěšný a z toho pramenily nebezpečná zakončení, která naštěstí nebyla přesná. My měli dost příležitostí, bohužel jsme finální fázi řešili rovněž špatně. Druhý poločas kopíroval ten úvodní, byl to boj o každý metr bez vyložených šancí. Po hodině rozhodčí odpískal správně penaltu proti nám, domácího kapitána však vychytal výborným zákrokem Kadlec. V nastavení mohl po rohu rozhodnout ještě náš kapitán David Adamec, ale zápas nakonec skončil zaslouženou remízou.“